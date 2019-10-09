По всей стране идет традиционная прививочная кампания от гриппа. Планируется, что не менее 50 процентов населения пройдут иммунопрофилактику от главной хвори холодного сезона. Поставить прививку можно без проблем: за последнее десятилетие в России появилось более десятка фармпредприятий, производящих отечественную вакцину. До 90 процентов выпускаемой ими продукции поступает на отечественный рынок, львиная доля - по госзаказу. В федеральном бюджете нынешнего года, по данным замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого, заложено на вакцинацию более 18 миллиардов рублей.

Между тем ученые утверждают, что в какой-то момент вакцинация может оказаться под угрозой, поскольку в производстве иммунных биопрепаратов Россия по-прежнему зависима от импорта. Основная причина: в стране почти не осталось элитного стада собственных пород кур, племенной материал закупается за рубежом. А ведь именно яйца являются главным компонентом при производстве вакцин.

Секрет яйца

- Птицеводство - не только важная подотрасль агропромышленного комплекса, но и главный источник сырья для фармацевтической промышленности. Использование для производства вакцин развивающихся в яйцах эмбрионов имеет давнюю историю и до сих пор является самым распространенным методом, - поясняет стратегическую роль яиц в иммунопрофилактике кандидат биологических наук, завкафедрой химии, почвоведения и агроэкологии Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Светлана Харлап.

В 2017 году команда уральских ученых выиграла грант Фонда содействия инновациям на изучение и разработку технологии получения аллантоисно-амниотической жидкости из яиц отечественных пород кур. Поясним: это основной и самый дорогостоящий компонент большинства существующих вакцин, в том числе от гриппа, туберкулеза, сифилиса, гепатита. Ученые из Екатеринбурга сделали ставку на породу кур родонит, выведенную в 1990-х на птицефабрике "Свердловская".

Когда местный племзавод купили собственники из ФРГ, от генетических исследований они отказались, завезли на Урал немецкие породы племенных кур

Сама методика получения "вакцинной" жидкости известна давно: в оплодотворенные яйца племенных птиц вводится иглой через скорлупу вирус. Болезнь развивается в эмбрионах от двух до трех суток, затем зараженную жидкость извлекают и обрабатывают до получения вакцины. Использоваться для такого производства могут только "чистые" яйца - от птиц родового стада элитной селекции, чтобы материал получился без примесей, вызывающих после прививки побочные эффекты.

В СССР, несмотря на масштабное развитие птицеводства, не проводилась систематическая селекционная работа по отбору пород кур, наиболее подходящих для производства вакцин. За рубежом же этим занимались активно, и, когда Союз развалился, в страну стали ввозить не только "ножки Буша", но и сырье для вакцин. О российских ресурсах даже не вспоминали, пока за исследования не взялись уральцы. Два года они изучали потенциал пернатого родонита. За это время команда Светланы Харлап исследовала в лаборатории около 20 тысяч яиц. Анализировали не только состав белка, рост эмбрионов, но и крепость скорлупы, однородность плода. В результате нашли идеальную модель получения аллантоисно-амниотической жидкости из яиц родонита.

- Наша работа показала, что у племенных птиц этой породы отличный потенциал. Только несколько ветеринарных фирм в мире смогли создать с использованием методов генетики и селекции породы кур, яйца которых наиболее эффективны для производства субстрата для вакцин, - поясняет Светлана Харлап.

Не простое, а золотое

Такое яйцо, по мнению ученых, не просто дорогое, оно золотое. На рынке 10 миллилитров необходимого для производства вакцины вещества (примерно столько содержит одно яйцо) стоит десятки долларов. Местный вариант мог бы снизить эту цену как минимум вдвое, что повлияло бы и на стоимость конечного продукта. Развивать это направление необходимо, даже несмотря на то что российские аналоги пока уступают зарубежным - требуют более тщательной очистки, да и "волшебной" жидкости уральские яйца содержат меньше, чем импортные. Зато никакие санкции не поставят под угрозу иммунизацию населения, ведь в стране будет собственный генофонд для производства препаратов.

Светлана Харлап планирует запатентовать разработки, но главная ее цель - внедрить их в производство. За исследование иммунного потенциала родонита специалисты УрГАУ в свое время взялись по просьбе руководства местного племенного птицеводческого завода. Но, пока изучали скорлупу и цыплят, у предприятия сменился владелец: племзавод купили собственники из Германии. От совместных с университетом исследований они отказались, завезли на Урал немецкие породы племенных кур. Правда, генофонд уральской селекции сохранился, но родительское стадо родонита сейчас совсем небольшое, поэтому затевать проект промышленного масштаба пока не имеет смысла.

Мы обратились на четыре крупных недавно открывшихся российских предприятия по производству вакцин с вопросом, где они закупают яйцо и действительно ли это самый дорогостоящий компонент их продукции. Одни производители сослались на коммерческую тайну, другие отшутились: "Мы в принципе с курами не имеем дела, только с яйцами. Их качество строго контролируется, соответственно нам все равно, какой национальности курица их снесла".

Страна потеряла генофонд кур. Для обеспечения безопасности, как продовольственной, так и эпидемиологической, необходимо возродить племенную работу

- По моим данным, для производства вакцины на фармпредприятиях страны используется племенное яйцо, произведенное в России. Но первоисточник и генетическое стадо этих пород действительно находится за рубежом. Чтобы сохранять потенциал производства иммунных препаратов, регулярно приходится импортировать племенных цыплят, - объяснил "РГ" представитель научно-производственного предприятия Павел Вандышев.

Работу уральских ученых он оценивает положительно, но на скорые перспективы импортозамещения не рассчитывает.

- Уйти от иностранной зависимости от биоматериала сложно: страна потеряла генофонд кур. Для обеспечения безопасности, как продовольственной, так и эпидемиологической, необходимо возродить племенную работу, - заключил ученый.

В начале будет курица

Все последствия отставания в "вопросе происхождения курицы" оценили уже и в правительстве страны. Недавно Минсельхоз РФ представил проект постановления кабинета министров о возрождении племенной работы. В нем, в частности, указывается, что в России доля импортного племенного материала (мясных кроссов кур) - 95-98 процентов. "Только для формирования племенного поголовья птицы две трансконтинентальные компании каждый год ввозят в Россию 6 миллионов суточных цыплят и более 800 миллионов инкубационных яиц", - пояснял еще в 2018 году министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В нынешнем году, по данным ведомства, страна может побить рекорд, ввезя миллиард яиц.

План возрождения куриного племени рассчитан на 2019-2025 годы. На племенную работу минсельхоз предполагает выделить 5,1 миллиарда рублей из федерального бюджета, еще более трех миллиардов привлечь из внебюджетных источников. За шесть лет в стране должен быть создан хотя бы один отечественный конкурентоспособный куриный кросс. В проекте будет задействовано до десятка птицефабрик, работающих с племенной птицей, в том числе в Челябинской и Свердловской областях.

Компетентно

Андрей Юровский, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области:

- Благодаря вакцинопрофилактике на Среднем Урале ежегодно предотвращается 180 тысяч случаев тяжелейших, смертельно опасных инфекционных болезней. Предотвращенный экономический ущерб составляет 5,5 миллиарда рублей. За последний год ущерб от всех инфекционных болезней в Свердловской области достиг 11,8 миллиарда рублей. То есть, не будь иммунопрофилактики, он бы увеличился почти наполовину.