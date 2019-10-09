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09.10.2019 15:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ОНФ не досчитался сантиметрового слоя асфальта на дорогах Челябинска

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ОНФ в Челябинской области Фото: Пресс-служба ОНФ в Челябинской области
Фото: Пресс-служба ОНФ в Челябинской области

Челябинские члены Общероссийского народного фронта потребовали организовать комплексную проверку качества дорожного ремонта, проведенного в городе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). В ходе выездной инспекции обнаружено занижение толщины уложенного асфальта, сообщили в среду в региональном штабе ОНФ.

Фото: ГУОБДД МВД России
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- Пробы, взятые нами вместе с МКУ "Дорстройконтроль" на улице Дзержинского в Челябинске показали, что толщина верхнего слоя асфальтового покрытия составляет 3,5 сантиметра вместо установленных нормативом не менее 4,5. Поскольку ранее подрядчик уже допускал неоправданную "экономию" асфальта, мы настаиваем на комплексной проверке всех участков, ремонтируемых по нацпроекту, с помощью метода неразрушающего контроля (3D-сканирования), - пояснили активисты.

Кроме того, они намерены добиться проверки документов по исполнению госконтракта. Поскольку есть основания усомниться в соответствии объемов фактического уложенного асфальта внесенному в сметы.

- В августе  мы уже обнаружили аналогичные нарушения на улице Университетская набережная, - пояснил представитель проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Олег Гудимов. - После долгих споров и экспертиз подрядчик все-таки заменил там асфальт. Но только после вмешательства заказчика работ в лице городской администрации.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Активисты настаивают, чтобы подрядчик исправил допущенные ошибки за свой счет. И предлагает мэрии  не откладывать проверку ремонтов в долгий ящик. Официально дорожный сезон должен быть завершен до 25 октября. А 25 ноября истекает срок банковской гарантии, которая позволяет возмещать возможные убытки в упрощенном порядке.

Впрочем, в мэрии уже организовали собственную проверку дорожных ремонтов. Однако вопросы вызвали задержки с укладкой асфальта после фрезерования дорог. Врио главы города Наталья Котова потребовала проверить исполнение контрактов и выяснить, есть ли этому отставанию объективнее причины.

Кстати

Ранее "Дорожная инспекция ОНФ" обратила внимание челябинских властей на занижение гарантийных сроков на отремонтированные дороги, благодаря которому недисциплинированные подрядчики получают возможность сэкономить на материалах и нарушают технологию укладки асфальта. "РГ" обратилась за разъяснениями к вице-мэру по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову и выяснила, что гарантия по контрактам 2017 года составляла всего один год, в 2018 году - три года, а в 2019 - четыре года. А значит время проверить дороги на прочность теоретически есть.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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