ОНФ не досчитался сантиметрового слоя асфальта на дорогах Челябинска

Челябинские члены Общероссийского народного фронта потребовали организовать комплексную проверку качества дорожного ремонта, проведенного в городе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). В ходе выездной инспекции обнаружено занижение толщины уложенного асфальта, сообщили в среду в региональном штабе ОНФ.

- Пробы, взятые нами вместе с МКУ "Дорстройконтроль" на улице Дзержинского в Челябинске показали, что толщина верхнего слоя асфальтового покрытия составляет 3,5 сантиметра вместо установленных нормативом не менее 4,5. Поскольку ранее подрядчик уже допускал неоправданную "экономию" асфальта, мы настаиваем на комплексной проверке всех участков, ремонтируемых по нацпроекту, с помощью метода неразрушающего контроля (3D-сканирования), - пояснили активисты.

Кроме того, они намерены добиться проверки документов по исполнению госконтракта. Поскольку есть основания усомниться в соответствии объемов фактического уложенного асфальта внесенному в сметы.

- В августе мы уже обнаружили аналогичные нарушения на улице Университетская набережная, - пояснил представитель проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Олег Гудимов. - После долгих споров и экспертиз подрядчик все-таки заменил там асфальт. Но только после вмешательства заказчика работ в лице городской администрации.

Активисты настаивают, чтобы подрядчик исправил допущенные ошибки за свой счет. И предлагает мэрии не откладывать проверку ремонтов в долгий ящик. Официально дорожный сезон должен быть завершен до 25 октября. А 25 ноября истекает срок банковской гарантии, которая позволяет возмещать возможные убытки в упрощенном порядке.

Впрочем, в мэрии уже организовали собственную проверку дорожных ремонтов. Однако вопросы вызвали задержки с укладкой асфальта после фрезерования дорог. Врио главы города Наталья Котова потребовала проверить исполнение контрактов и выяснить, есть ли этому отставанию объективнее причины.

Кстати

Ранее "Дорожная инспекция ОНФ" обратила внимание челябинских властей на занижение гарантийных сроков на отремонтированные дороги, благодаря которому недисциплинированные подрядчики получают возможность сэкономить на материалах и нарушают технологию укладки асфальта. "РГ" обратилась за разъяснениями к вице-мэру по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову и выяснила, что гарантия по контрактам 2017 года составляла всего один год, в 2018 году - три года, а в 2019 - четыре года. А значит время проверить дороги на прочность теоретически есть.