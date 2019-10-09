Лес - источник не только древесины, но и других ценных и полезных продуктов. Если в СССР сбор лесных даров велся в серьезных масштабах через сеть потребкооперации, то сегодня заготовка и переработка недревесных ресурсов практически не развивается.

По оценке ректора Санкт-Петербургской лесной академии Юрия Беленького, с одного гектара леса можно получить 200 кубометров древесины, или примерно 500 тысяч рублей. Заметьте, этот лес рос 70-100 лет, то есть в год доходность с одного гектара - всего 50 рублей. Представьте себе фермера, который работает с такой доходностью! Почему же к лесу мы относимся так расточительно? Собрав хотя бы килограмм грибов и продав их, можно повысить эффективность использования делянки в 10 раз. По мнению ученого, благодаря комплексной переработке всех лесных ресурсов Россия могла бы иметь 10 миллиардов долларов налоговых поступлений ежегодно. Сейчас отрасль столько не дает и вообще лишь недавно перестала быть убыточной для государства.

Благодаря комплексной переработке всех лесных ресурсов Россия могла бы иметь 10 миллиардов долларов налоговых поступлений ежегодно

Недревесный ресурс часто называют побочным, наряду с отходами лесозаготовок. Однако из такого сырья можно получить 70 процентов товарной продукции. К примеру, чага - один из немногих круглогодично добываемых видов сырья. Себестоимость сырой чаги - 35-45 рублей за килограмм. Высушенная и упакованная, на рынке она стоит уже 160 рублей, ну а на экспорт идет по 12-16 долларов. Главные покупатели - китайцы: в КНР очень популярны лекарства на натуральной основе. Кроме того, чага экспортируется в Южную Корею, Японию, Словению и США. Если переработать в продукт, чага-чай, рестораны и кафе купят по 200 рублей за 20 граммов.

Потребкооперативам было бы полезно сотрудничать с лесозаготовителями и Рослесозащитой: "патологоанатомы" леса выявляют болезни древесины. Чага - это болезнь и в то же время полезное сырье. Заварка чаги имеет оздоровительный эффект, это отличный антиоксидант при ежедневном употреблении, не содержит кофеина, в отличие от кофе и чая. Выстроив отношения с лесозаготовителями на чаге, будет несложно освоить сбор и других ресурсов: сосновых и березовых почек, ликоподия, цветов и плодов шиповника, ягод, грибов…

Мы мечтаем, чтобы при защите проектов освоения леса принимался во внимание и недревесный ресурс. Тогда его можно оценивать, прогнозировать использование. Регион, который это не учитывает, многое теряет. Мне обычно возражают: "Нет методики". Мы как частная компания для себя этот вопрос решили: в процессе заготовки даров леса используем методику лесозаготовок. В приемных пунктах есть карты, местные жители, сдавая сырье, указывают, где его собрали. Так мы оцениваем продуктивность делянок по тому или иному ресурсу. За три года скопился большой массив данных.

Еще одно распространенное возражение: "Оператор харвестера не будет этим заниматься!" Но на лесозаготовках есть еще мастер участка, повар... Мужики из 24 часов 8 работают, 6-7 спят. Остальное - резерв, который не до конца использован. Нередки поломки техники, люди живут по две недели в лесу, ждут запчастей и ничего не делают. Если бы они знали, что можно собирать чагу, ягоды и на этом зарабатывать, непременно бы воспользовались.