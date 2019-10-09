С космодрома "Байконур" запустили ракету-носитель "Протон-М"

Ракета космического назначения "Протон-М" оснащена разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1. Пуск с космодрома "Байконур" состоялся в 13:17 по московскому времени.

Утром в среду на космодроме прошло совещание Государственной комиссии по вопросам готовности к пуску "Протон-М". Заправка баков топливом и предстартовые работы начались примерно за шесть часов. Об этом говорится на сайте "Роскосмоса". Там же можно было следить за онлайн-трансляцией.

Пуск осуществлён в соответствии с контрактом, заключенным в 2016 году компанией International Launch Services (ILS) и глобальным оператором спутниковой связи Eutelsat для выведения на орбиту двух космических аппаратов. Вывоз займет рекордные 15 часов 54 минуты и будет выполнен с помощью пяти включений разгонного блока "Бриз-М". Общая масса аппаратов - 5190 килограммов.

Как сообщает "РИА Новости", это 19-й российский космический пуск и 4-й для "Протона-М" в 2019 году.