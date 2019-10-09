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09.10.2019 13:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральцы предложили "разгонять" солнечные батареи фотонными частицами

Текст: Татьяна Воробьева

Молодой специалист из уральского вуза предложила радикальный способ повышения эффективности солнечных батарей.

На конференции в Барселоне ученый УрФУ Юлия Кузнецова показала прототип солнечной ячейки с конверсионным слоем из наночастиц, которые отличаются высокой квантовой эффективностью преобразования энергии.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Использование их для преобразования ультрафиолетового излучения в видимый свет может существенно повысить эффективность батарей.

"Мы стараемся использовать потенциал наночастиц оксида гадолиния", - пояснила Юлия Кузнецова. По ее словам, уральские ученые обнаружили во время своих исследований несколько эффектов, которые в совокупности открывают новые возможности для минимизации тепловых потерь и увеличения общей квантовой эффективности конверсии ультрафиолетового излучения.

В перспективе разработка увеличить коэффициент полезного действия солнечных элементов до 30 процентов и более.

"Помимо альтернативной энергетики, исследования в данной области представляют интерес также и для других сфер. В частности, для создания различных функциональных устройств, работающих на принципах квантовой физики, например, в системах накопления, преобразования и передачи информации", - считает руководитель лаборатории Анатолий Зацепин.

Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Уральский федеральный университет
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