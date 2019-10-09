Новости

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России 07:43
Минпромторг не нашел оснований для роста цен на воду 07:30
Три очка Ковальчука принесли победу "Лос-Анджелесу" 07:21
Врач предупредила, чем грозит отказ от сладкого 07:11
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ 07:10
Ибрагимович открыл памятник самому себе 06:54
Кузнецов забил в первом матче после дисквалификации 06:44
Лидер КНДР посетил военную ферму 06:41
В США 800 тысяч человек оставят без электричества во избежание пожаров 06:31
В Приморье вандалы осквернили мемориал погибшим в ВОВ 06:08
Власти Эквадора ввели комендантский час 05:56
"Роскосмос" запатентовал маскирующийся космический аппарат 05:41
Биробиджанский полицейский спас жизнь человеку по дороге на работу 05:25
Турция атаковала позиции курдов на севере Сирии 05:18
Посол России: Визовый беспредел тормозит ремонт здания дипмиссии в США 05:10
Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание 05:04
Пелоси обвинила Белый дом в попытке скрыть правду 04:54
Защита экс-сотрудника рудника "Мир" обжаловала его арест 04:39
На Камчатке произошли два землетрясения подряд 04:38
В Эквадоре из-за массовых беспорядков закрыты все образовательные учреждения 04:35
В Рио-де-Жанейро выпал "соленый снег" 04:34
СМИ: Автор доноса на Трампа сотрудничал с кандидатом от демократов 04:19
Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу 03:57
В Афганистане задержан один из руководителей разведки "Талибана" 03:55
На Камчатке спасли экипаж "затонувшей" подлодки 03:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
09.10.2019 07:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Подняли" двадцать бойцов

Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 227(7985)
Останки 95 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории крепости Керчь, нашли и перезахоронили участники поисковых отрядов ФССП России. Двадцать бойцов совместно с коллегами из Севастополя и Татарстана обнаружили уральские приставы. Для одного из них - Михаила Черкашина из Нижней Туры - это уже седьмая вахта памяти.
Фото: Свердловское управление ФССП России В нынешней экспедиции участвовало около 300 сотрудников службы судебных приставов со всей России. Фото: Свердловское управление ФССП России
В нынешней экспедиции участвовало около 300 сотрудников службы судебных приставов со всей России. Фото: Свердловское управление ФССП России

- Каждый год мы выезжаем в разные фронтовые регионы: Воронеж, Калуга, Карелия, Осетия… Сейчас Крым. Нашему отряду досталась территория Аджимушкайских каменоломен и мыса Маяк. Перекапывали окопы, воронки. Кто-то брал в руки металлоискатель, чтобы найти останки по каскам, но я обычно работаю щупом и лопатой, - рассказал Михаил.

Все найденные бойцы остались безымянными: ни у одного не было медальона. Говорят, установить имена павших удается редко - из 95 солдат опознан только один.

Фото: Пресс-служба РГО
В горном озере в КЧР нашли артефакты 1942 года

- Считалось, что заполнять и носить медальон - плохая примета. К тому же это был 1941 год - отступление наших войск из Керчи на материк. Как определяем, чей солдат? По фрагментам обуви или, например, зеркальцу. Кстати, соседнему отряду удалось извлечь на свет полевую кухню, причем в хорошей сохранности. Ее передали в музей-крепость Керчь, - рассказал Черкашин.

На поиски сотрудники ФССП отправляются за свой счет. В поисковом движении службы 56 отрядов, в нынешней экспедиции участвовали около 300 человек. Свердловский отряд - семь поисковиков, четверо с опытом.

Добровольцы едут с палатками, запасом круп и консервов. В этом году лагерь разрешили разместить в керченском заповеднике. Местные приставы выступили в роли экскурсоводов и проводников. По словам Черкашина, труд поисковика тяжелый, не для всех. И семьи не всегда поддерживают. Мама Михаила гордится сыном, а жена сетует, что отпуск приходится проводить врозь. Сыновья интересуются поездками отца, и, если старший - 14-летний - попросит взять с собой, Михаил не откажет.

На заметку

За десять лет поисковые отряды ФССП РФ нашли останки свыше 600 солдат, погибших в годы войны, экспедиции проходили более чем в 30 субъектах РФ. 50 бойцов опознаны, их семьи узнали о местах захоронения и смогли отдать почести своим близким.

Общество История Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями