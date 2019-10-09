Останки 95 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории крепости Керчь, нашли и перезахоронили участники поисковых отрядов ФССП России. Двадцать бойцов совместно с коллегами из Севастополя и Татарстана обнаружили уральские приставы. Для одного из них - Михаила Черкашина из Нижней Туры - это уже седьмая вахта памяти.

- Каждый год мы выезжаем в разные фронтовые регионы: Воронеж, Калуга, Карелия, Осетия… Сейчас Крым. Нашему отряду досталась территория Аджимушкайских каменоломен и мыса Маяк. Перекапывали окопы, воронки. Кто-то брал в руки металлоискатель, чтобы найти останки по каскам, но я обычно работаю щупом и лопатой, - рассказал Михаил.

Все найденные бойцы остались безымянными: ни у одного не было медальона. Говорят, установить имена павших удается редко - из 95 солдат опознан только один.

- Считалось, что заполнять и носить медальон - плохая примета. К тому же это был 1941 год - отступление наших войск из Керчи на материк. Как определяем, чей солдат? По фрагментам обуви или, например, зеркальцу. Кстати, соседнему отряду удалось извлечь на свет полевую кухню, причем в хорошей сохранности. Ее передали в музей-крепость Керчь, - рассказал Черкашин.

На поиски сотрудники ФССП отправляются за свой счет. В поисковом движении службы 56 отрядов, в нынешней экспедиции участвовали около 300 человек. Свердловский отряд - семь поисковиков, четверо с опытом.

Добровольцы едут с палатками, запасом круп и консервов. В этом году лагерь разрешили разместить в керченском заповеднике. Местные приставы выступили в роли экскурсоводов и проводников. По словам Черкашина, труд поисковика тяжелый, не для всех. И семьи не всегда поддерживают. Мама Михаила гордится сыном, а жена сетует, что отпуск приходится проводить врозь. Сыновья интересуются поездками отца, и, если старший - 14-летний - попросит взять с собой, Михаил не откажет.

На заметку

За десять лет поисковые отряды ФССП РФ нашли останки свыше 600 солдат, погибших в годы войны, экспедиции проходили более чем в 30 субъектах РФ. 50 бойцов опознаны, их семьи узнали о местах захоронения и смогли отдать почести своим близким.