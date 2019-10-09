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09.10.2019 19:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Килограмм теперь без гири

Метрологи переходят на новую систему определения единиц
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 228(7986)
На этой неделе в Екатеринбурге прошел первый межрегиональный научно-практический форум, посвященный актуальным проблемам метрологического обеспечения предприятий ОПК и машиностроения Уральского федерального округа. Поставщики и потребители измерительного оборудования обсудили вопросы требований к точности измерительных приборов и систем диагностики, а также их изготовления и эксплуатации.

Для региона, где металлургия, ОПК и машиностроение являются системообразующими отраслями, метрология имеет очень большое значение. Непосвященным эксперты объясняют ее роль так: каждый день мы производим десятки различных измерений - например, оценивая расстояние, время на выполнение какой-либо задачи или даже покупая новый предмет интерьера. Если часы отстают, их можно сдать в ремонт. Другое дело - погрешность измерительных приборов на производстве: чтобы ее исправить, придется затратить немало ресурсов.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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Промпредприятия должны регулярно проводить оценку, включающую поверку самих измерительных средств и аттестацию испытательного оборудования. Но прежде всего организация должна иметь разрешение на выполнение таких работ и квалифицированный персонал. Например, в отделе главного метролога завода имени Калинина около 50 специалистов, которые следят за исправностью и эффективностью работы измерительных приборов. И все же, как отмечает главный метролог Сергей Глызин, существует проблема недостатка сервиса: содержать полноценную сервисную службу на заводе нерентабельно, к тому же не всегда есть возможность устранить проблему своими силами. Это крупный завод, а что говорить о небольших предприятиях, скажем, автомастерских?

- Такие измерительные приборы, как стенды и станки, на которых производится балансировка колес автомобиля, поверяют крайне редко. А ведь неправильная балансировка негативно воздействует на прочность деталей и безопасность вождения. Если говорить о производителях товарной продукции, от точности показаний оборудования зависит не только качество изделий, но и расход ресурсов: электроэнергии, воды, сырья и материалов, что в итоге экономит средства предприятия, - подчеркивает и.о. генерального директора ФБУ "УРАЛТЕСТ" Юрий Суханов.

Оказывается, в этом году в сфере метрологии произошла настоящая революция: согласно решению Генеральной конференции мер и весов, вступили в силу изменения определений основных единиц Международной системы единиц (СИ). Они заключаются в том, что основные единицы СИ теперь не привязаны к международным прототипам,представляющим собой объекты материального мира, например эталонные гири, а определяются через фиксированные значения фундаментальных физических констант. Изменения непосредственно затрагивают определения килограмма, ампера, кельвина, моля, канделы, секунды, но отражаются на всей системе СИ, а значит, и на работе метрологов.

Фото: depositphotos.com
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Наряду с изменениями в поверке измерительных приборов идет техническое перевооружение промышленности, автоматизация, активное замещение импорта. Скажем, в УРАЛТЕСТе недавно разработали систему контроля параметров окружающей среды, которые фиксируют данные о состоянии воздуха в помещениях без участия человека.

Кстати, как утверждают эксперты, кроме "мировой революции" в системе измерений на метрологическую отрасль может существенно повлиять планируемая в России реформа - так называемая "регуляторная гильотина". Речь идет об устранении излишнего контроля - пересмотре перечня требований к бизнесу - и принятии такого, который будет необходимым и достаточным. Сегодня в России, по оценке правительства, более 9 тысяч нормативных актов, содержащих обязательные требования к бизнесу. К 1 февраля 2020 года их планируется пересмотреть и проредить.

Прямая речь

Андрей Лоцманов, первый заместитель председателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия:

- Цель "регуляторной гильотины" - формирование современной, адекватной требованиям времени и технологического развития системы регулирования. Бизнес-сообщество часто жалуется на зарегулированность отраслей и недостаточно благоприятный инвестиционный климат. Подобные изменения позволят исключить излишний ведомственный контроль, а утверждением перечня измерений и требований займется правительство РФ.

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