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09.10.2019 21:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гаджет для бабушки

В Екатеринбурге установили для пожилых гигантский смартфон
Текст: Ольга Штейн ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(7986)
Устройство установили в самом центре мегаполиса - на входе в комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района.

Супергаджет похож на огромный смартфон с телефонной трубкой. Кнопок на нем нет, вся навигация - с помощью сенсорного экрана. Принцип работы тот же, что на современных мобильных. С помощью устройства можно бесплатно звонить на любой телефон РФ, следить за движением общественного транспорта онлайн, изучать маршруты проезда до соцучреждений (они уже занесены в память), смотреть афишу концертов и спектаклей, читать новости, заходить на Госуслуги, пользоваться сервисами МФЦ и даже делать селфи. А еще на этом терминале пенсионеров будут учить пользоваться обычными смартфонами.

Фото: Иванна Обухович
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Смартфон для пожилых бесплатно разработала и установила екатеринбургская компания. "Мы активно принимаем участие в проекте "Умный город", и это один из наших социальных проектов. Подобные терминалы уже есть в Екатеринбурге - в торговых центрах, на остановках общественного транспорта, в аэропорту, в госпитале ветеранов войн. Устройство для пожилых людей - первое и пока единственное не только в нашем городе, но и в России. От обычного отличается программным обеспечением, где мы постарались учесть все потребности пенсионеров", - говорит директор по разработке компании, установившей смартфон, Павел Олифер.

Идею создать супергаджет подкинули пенсионеры: просили сотрудников центра соцобслуживания помочь им с освоением новых устройств - разобраться в телефоне без кнопок пожилому человеку непросто. Центр обратился к разработчикам, те пошли навстречу. На презентации оборудования пожилых людей больше всего интересовала возможность строить маршрут на карте и делать селфи: одна гостья тут же сделала фото и отправила его себе на почту. На курсы по освоению гаджетов уже записались десятки желающих.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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