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09.10.2019 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре поймали серийного поджигателя жилых домов

Текст: Татьяна Воробьева

Оперативники угрозыска Югры задержали подозреваемого в серии поджогов деревянных жилых двухэтажек в поселке Пойковский, а также - автомобиля.

Как рассказала глава пресс-службы регионального управления МВД Ольга Абмайкина, пожары, которые случались в населенном пункте с февраля по сентябрь, полностью уничтожили два дома (а это 64 квартиры в общей сложности). 157 человек остались без крова и лишились всего нажитого. Сейчас погорельцы живут кто в маневренном фонде, кто у родни.

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"Еще пять домов выгорели частично, их удалось восстановить", - подчеркнула официальный представитель главка.

Благодаря тому, что жильцы загоревшихся зданий были быстро эвакуированы, жертв удалось избежать. Но ущерб от поджогов составляет не менее десяти миллионов рублей.

Возбуждено восемь уголовных дел по статье 167 УК РФ - они будут объединены в одно производство.

Подозреваемого (безработного, ранее судимого местного жителя) полицейские сняли с поезда на станции Краснодар - он пытался скрыться от правосудия. Сейчас он арестован. Расследование продолжается, но уже известно, что поджигал он дома будучи пьяным.

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