В Югре выдали российский паспорт 99-летней уроженке Украины

В Нижневартовске сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации местной жительнице - 99-летней женщине.

Решение о выдаче заветной книжицы принималось в максимально сжатые сроки - все-таки возраст у новоявленной россиянки солидный.

Вручать паспорт начальник отдела по вопросам миграции городской полиции Нина Чаленко приехала к пенсионерке лично.

"Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на Украине, а уже в солидном возрасте ей пришлось покинуть родные края и переехать в Нижневартовск к дочери", - пояснили в пресс-службе главка МВД по Югре.