В Югре выдали российский паспорт 99-летней уроженке Украины

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре
В Нижневартовске сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации местной жительнице - 99-летней женщине.
Решение о выдаче заветной книжицы принималось в максимально сжатые сроки - все-таки возраст у новоявленной россиянки солидный.
Вручать паспорт начальник отдела по вопросам миграции городской полиции Нина Чаленко приехала к пенсионерке лично.
"Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на Украине, а уже в солидном возрасте ей пришлось покинуть родные края и переехать в Нижневартовск к дочери", - пояснили в пресс-службе главка МВД по Югре.