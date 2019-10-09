В Курганской области сельхозпроизводители с начала года получили 31 предостережение за внесение недостоверных данных в государственную информационную систему "Меркурий". Два недобросовестных пользователя вообще заблокированы.

Электронная система выявила фантастические вещи. Так, в одном из перерабатывающих цехов Далматовского района "клонировали" коров, поступивших туда из убойного пункта: объемы произведенной там мясной продукции значительно превысили поступление животных в живом весе. Такой случай зафиксировали специалисты регионального управления Россельхознадзора в ходе мониторинга электронных ветеринарных сопроводительных документов (ЭВСД) в системе "Меркурий". Как выяснилось, нарушения допустил ветврач при оформлении ЭВСД и создании транзакций в ФГИС "Меркурий": одно и то же мясо одновременно учитывалось и во входящих, и в исходящих документах, а затем на него оформляли еще один ЭВСД со ссылкой… на предыдущий документ. В результате мяса от одной коровы получили вдвое больше обычного.

Оказывается, такие нарушения не единичны. За счет аналогичного "круговорота" при оформлении ЭВСД предприниматель из Варгашинского района зарегистрировал тушу охлажденной говядины массой 150 тонн, а в Сафакулевском районе нашлось животное, весившее 180 тонн. Для сравнения: хорошо откормленный бык мясной голштинской породы весит около 1,2 тонны, а, например, слон - 5 тонн. Выходит, в Зауралье задокументировали бычков, которые весят как 30 слонов. Пока точно не установлено, сделано это преднамеренно или стало результатом невнимательности либо технической ошибки. Но в любом случае нарушение выйдет боком самим же производителям.

К слову, есть и примеры, явно свидетельствующие о попытках легализовать через "Меркурий" продукцию сомнительного качества. А тут уже могут пострадать и потребители. Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, на одном из рыбоперерабатывающих предприятий 300 тонн продукции изготовили из просроченного сырья: закупили партию замороженной горбуши, вовремя не реализовали, хранили на складе, а когда срок годности истек, решили ее "освежить" путем оформления новых сертификатов. Согласно документам, из замороженной рыбы произвели… замороженную рыбу. На другом предприятии делали полуфабрикаты из сырья, срок годности которого закончился в сентябре 2018-го и в апреле 2019 года. Предприимчивые переработчики ухитрились приготовить фарш из супового набора птицы и двух партий яиц.

Есть и примеры, явно свидетельствующие о попытках легализовать продукцию сомнительного качества. А тут уже могут пострадать и потребители

В основном такую изобретательность проявляли на крупных предприятиях. В надзорном ведомстве считают, что в подобных случаях ответственность ложится на государственных ветеринарных врачей: именно они отвечают за качество сырья и после экспертизы ставят на нем клеймо, выдают документы для его реализации, переработки или утилизации. Ну и, конечно, сам бизнес должен внимательно следить за тем, из какого сырья производит продукт, чтобы не подрывать свою же репутацию.

- Некоторые хозяйствующие субъекты забывают, что "Меркурий" отображает каждое действие, начиная с момента внесения информации о животном, исследовании его при жизни, перемещении, убое, а также экспертизу мяса и мясопродуктов, - поясняет руководитель управления Россельхознадзора по Курганской области Сергей Ватагин. - Обмануть электронную систему практически невозможно. Не получится, к примеру, переработать килограмм мяса и получить из него 100 килограммов колбасы. Любое превышение объемов продукции, реализуемой предприятием, моментально отображается.

По мнению специалистов, результатом введения ФГИС станет изменение менталитета бизнеса: ему самому станет невыгодно использовать серые схемы. Недостоверные данные могут стать поводом для дополнительных проверок надзорными органами. Все сомнительные операции тщательно исследуются: чтобы докопаться до истины, проверяющие вникают во все технологические процессы и деятельность предприятия.

Отметим, что с ноября 2019-го "Меркурий" будет отслеживать всю готовую молочную продукцию (сейчас только сырье). Так что и в этой сфере незаметно протолкнуть фальсификат больше не удастся.

Справка РГ

За 9 месяцев этого года ФГИС "Меркурий" в Курганской области выявлено 205 нарушений. При оформлении ЭВСД нарушения допустили 33 хозяйствующих субъекта, инициировано семь административных производств.