Хозяевам квартир, которые решили сделать свой дом энергоэффективным с помощью капремонта, стало проще получить господдержку на эти цели. О работе программы в интервью "РГ" рассказала директор Департамента мониторинга региональных систем капитального ремонта и экспертно-методического обеспечения Фонда ЖКХ Татьяна Кузьмина.

Татьяна Николаевна, на "Российской энергетической неделе" много внимания уделили росту энергоэффективности нашей экономики, в том числе в жилищном секторе. Какой вклад в решение этой задачи вносит Фонд ЖКХ?

Татьяна Кузьмина: В начале 2019 года программа господдержки проектов повышения энергоэффективности многоквартирных домов в ходе капитального ремонта получила новый импульс. Были упрощены правила предоставления поддержки, и Фонд ЖКХ теперь может возместить хозяевам квартир до 80 процентов расходов на капремонт и до 5 миллионов рублей на дом. Не нужно больше подтверждать фактическую экономию коммунальных ресурсов - для получения возмещения достаточно расчетных показателей, показывающих экономию выше 10 процентов, и отчета о выполненных работах. Фонд зарезервировал под эти цели более 800 миллионов рублей.

За 6 месяцев работы программы Фонд ЖКХ одобрил заявки на господдержку от Тамбовской, Калининградской, Ростовской, Воронежской областей, Алтайского края, Республик Карелия, Мордовия и Адыгея. Всего заявилось 58 домов, 28 из них - на возмещение расходов на сам энергоэффективный капремонт, 30 домов - на уплату части процентов по кредиту на капремонт. Общая сумма заявок - 54,78 миллиона рублей.

Часть заявок касаются возмещения средств по уже завершенным проектам. Например, в Калининграде в доме по адресу Генерала Павлова, 8, установили индивидуальный теплопункт с погодозависимым автоматическим регулированием отопления и горячего водоснабжения. Это стоило 850 тысяч рублей. Но за год на платежах жители сэкономили больше 500 тысяч рублей - примерно 14 процентов от среднегодового потребления. Из-за снижения потребления коммунальных ресурсов уменьшились затраты, и потраченные средства "вернулись". А от Фонда ЖКХ дом получит 678 тысяч рублей - 80 процентов затрат.

Жители дома №8 по улице Генерала Павлова в Калининграде уже сделали энергоэффективный капитальный ремонт и получат 678 тысяч рублей господдержки. Фото: Предоставлено Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области

Есть ли внимание к программе энергоэффективного капремонта со стороны ТСЖ и ЖСК?

Татьяна Кузьмина: Да, многие заинтересовались. Правда, собственных средств у них часто недостаточно. Кроме того, там не хватает специалистов, способных оценить потенциал энергосбережения. Мы стараемся повышать их квалификацию. Например, мы разработали общедоступный программный продукт "Помощник ЭКР", позволяющий рассчитать потенциал экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов, подобрать энергоэффективные мероприятия и рассчитать размер поддержки. Вместе с общественниками из НП "ЖКХ Контроль" и "Школы грамотного потребителя" мы организуем по всей стране семинары для представителей ТСЖ, но пока специалистов на каждый дом не хватает. Управляющие организации также становятся организаторами проведения энергоэффективного капремонта - ведь после этого им меньше приходится тратиться на текущий ремонт дома.

Может ли получить финансовую поддержку дом, формирующий взносы на капремонт у регионального оператора?

Татьяна Кузьмина: Ее могут получить собственники помещений в многоквартирном доме с любым способом формирования фонда капремонта: как на специальных счетах, так и на счетах регионального оператора. Однако по правилам проект энергоэффективного капремонта нельзя финансировать за счет взносов других домов, формирующих фонд капремонта у регионального оператора в "котле".

Кому еще может быть выгоден рост энергоэффективности жилого сектора?

Татьяна Кузьмина: В сбыте своей продукции должны быть заинтересованы производители и поставщики энергоэффективного оборудования и материалов - мне кажется, их потенциал пока не задействован. Также это интересно муниципальным и региональным органам власти, ведь за счет общего снижения размера оплаты "коммуналки" они могут сократить свои расходы на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Чтобы поддержать собственников, готовящих заявки на финансовую поддержку, Фонд ЖКХ выступил с инициативой ввести специальную процедуру подачи обращений от лица таких собственников через интернет-ресурс "Реформа ЖКХ". Соответствующие предложения мы уже направили в Минстрой России. Кроме того, мы договорились с НП "ЖКХ Контроль", что их эксперты будут помогать всем желающим оценивать потенциал энергоэффективности дома и готовить заявки в Фонд ЖКХ. На сайте www.fondgkh.ru в разделе "Направления деятельности/Энергоэффективный капремонт" изложены все условия участия в программе. Также полезную информацию можно найти на сайте "Реформа ЖКХ" в разделе "Энергоэффективность".

Юридическая консультация

Взносы на капремонт - составная часть платы за жилое помещение. Фото: РИА Новости

Можно ли не платить взнос на капремонт?

Многоквартирный дом был отремонтирован в 2019 году. Должны ли мы теперь платить взносы на капитальный ремонт дома? Куда следует обратиться, чтобы его не платить?

Э.Б., Ирбит

Проведение капитального ремонта не освобождает собственников от обязанности оплачивать взносы на капремонт.

Вероятнее всего, капитальный ремонт в вашем доме проведен региональным оператором.

Основной принцип использования уплаченных собственниками взносов региональным оператором для целей финансирования работ по капремонту общего имущества установлен в ч. 4 ст. 179 ЖК РФ. Данная норма предусматривает, что средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах. Это правило распространяется только на случаи формирования фондов капремонта на счете (счетах) регионального оператора.

Таким образом, для проведения капитального ремонта вашего дома были использованы средства, подлежащие возврату для обеспечения проведения капремонта иных домов. Поэтому речь не может идти о прекращении оплаты взносов.

Ситуация может быть иной, если фонд капремонта формируется на специальном счете. Но в этом случае проведение комплексного капремонта потребовало бы установления повышенного размера взноса на капремонт или привлечения заемных средств, которые в дальнейшем должны погашаться из взносов, что также исключает возможность освобождения собственников от спорных расходов.

Индивидуальный теплопункт позволяет автоматически регулировать потребление ресурсов в зависимости от погоды. Фото: Предоставлено Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области

Нужен ли договор для оплаты взносов в фонд капитального ремонта?

Пришла составить договор для оплаты взносов в фонд капитального ремонта, а мне было отказано. Правомерен ли отказ?

И. Дружинина, Липецк

Взносы на капитальный ремонт являются составной частью платы за жилое помещение наряду с платой за содержание жилого помещения и потребляемые коммунальные услуги (ст. 154 ЖК РФ).

Обязанность по уплате взносов возникает у собственника помещения в многоквартирном доме, включенном в региональную программу капремонта, в силу закона. Обязанность по уплате взносов не ставится в зависимость от наличия договорных отношений между собственниками, региональным оператором или владельцем специального счета.

Конституционный суд РФ (постановление от 12.04.2016 N 10-П) признал не противоречащим Конституции РФ положение ч. 1 ст. 169 ЖК РФ, закрепляющее общую обязанность собственников помещений в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на капремонт, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования оно предполагает совместное и равное участие всех собственников помещений в формировании фондов капитального ремонта общего имущества в таких домах.

Ранее ст. 181 ЖК РФ действительно устанавливала обязанность собственников помещений заключить договор о формировании фонда капремонта и об организации его проведения. На сегодняшний день закон не требует заключения интересующего вас договора.

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