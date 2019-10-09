Клуб "Оттава Сенаторз" объявил во вторник об обмене, в результате которого состав команды пополнил российский нападающий Владислав Наместников.

Заокеанскую карьеру Влад начинал в "Тампе", где играл вместе с Никитой Кучеровым. Затем Наместникова обменяли в "Нью-Йорк Рейнджерс", где ему дали приличный контракт. Но и здесь он не впечатлял результативностью. В прошлом сезоне в 78 матчах он набрал 31 очко (11 шайб + 20 передач). Ну а поскольку "рейнджеры", подписав контракт с Артемием Панариным, уперлись в потолок зарплат, руководство охотно отпустило форварда в Канаду.

"Оттава" на сегодня, пожалуй, худшая команда Лиги. Но здесь у Наместникова наверняка будет больше возможности проявить себя. На первой тренировке игрок, выбравший привычный 90-й номер, работал во втором звене вместе с другим россиянином, Артемом Анисимовым. Также за "сенаторов" теперь выступает защитник Никита Зайцев, а форварда Виталия Абрамова на днях вызвали в основу из фарм-клуба.