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09.10.2019 16:53
Рубрика: Экономика

Россия предложит мировым рынкам "зеленое питание"

Текст: Евгений Гайва
Россия готова производить для себя и предложить мировому рынку "зеленое питание" - продовольствие с улучшенными экологическими свойствами, заявил вице-премьер Алексей Гордеев в ходе первого Международного агропромышленного форума (МАПФ), проходящего в рамках выставки "Золотая осень" в Москве.
Фото: Алексей Сазонов/РИА Новости Фото: Алексей Сазонов/РИА Новости
Фото: Алексей Сазонов/РИА Новости

Продукты под "зеленым брендом" - это полноценное питание, произведенное без вреда для окружающей среды и не содержащее вредных для человека химических веществ, пояснил вице-премьер. Пока такой бренд еще нигде не появляется на прилавках, так что опыт России может быть уникальным в мире. "Мы можем взять на себя эту инициативу, и я уверен, что нас поддержит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН" - сказал он. Только не стоит путать "зеленые продукты" с органической едой, подчеркнул вице-премьер.

Фото: iStock
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Министерство сельского хозяйства работает над продвижением и органической, и "зеленой" продукции, отметил в ходе заседания МАПФ глава ведомства Дмитрий Патрушев. Закон об органической продукции уже принят, он вступит в силу со следующего года. А сейчас идет разработка законопроекта о "зеленой" продукции.

Продукты "органик" производятся без удобрений, правда, они довольно дорогие. Чтобы российское продовольствие было полноценным и доступным нужно вести интенсивное сельское хозяйство. При производстве "зеленой" продукции "допускается определенное количество высококачественных удобрений", - сказал Патрушев. Товары, произведенные с их использованием, будут называться продуктами с улучшенными экологическими свойствами.

Проект по выпуску таких удобрений ранее в ходе открытия выставки "Золотая осень" представил премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также Алексею Гордееву и Дмитрию Патрушеву президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. Он возглавляет компанию "ФосАгро", это крупнейший поставщик удобрений в России.

"Удобрения лежат в основе цепочки производства еды, наши удобрения - это, по сути, фундамент для создания "зеленого бренда" и повышения конкурентоспособности российской сельхозпродукции", - сказал он. Есть перспективы уверенного роста спроса на такие удобрения и сельхозтовары, произведенные с их использованием, добавил Гурьев.

Эта тема очень важная и нужная, особенно в свете развития российского экспортного потенциала, вопрос нужно проработать, отметил Дмитрий Медведев.

Как поясняют специалисты, удобрения одного и того же вида могут существенно различаться по составу из-за используемого сырья. Так, фосфатные удобрения получают из ископаемой руды. Но в той породе, которая образуется путем отложений содержатся в заметных количествах кадмий, ртуть и другие примеси очень токсичных тяжелых металлов. Удобрения из такого сырья поступают в Европу из Северной Африки. Соответственно, тяжелые металлы попадают и в готовый продукт. В результате в Евросоюзе в мае этого года приняли решение ограничить оборот фосфорных удобрений с содержанием кадмия выше 60 миллиграммов на килограмм с 2022 года.

Фото: iStock
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А вот в России такой проблемы нет, поскольку отечественные удобрения получают из руды вулканического происхождения. Под воздействием высоких температур тяжелые металлы испарились из породы еще на этапе ее формирования. Такие удобрения и продукцию, произведенную с их использованием, предполагается маркировать под "зеленым брендом" и выводить на мировой рынок.

К 2024 году доля продукции под "зеленым брендом" может составить 10-15 процентов от всего аграрного экспорта, который планируется довести до 45 миллиардов долларов, отметил в ходе заседания МАПФ Дмитрий Патрушев. Внедрение "зеленого бренда" позволит сделать сельскохозяйственной отрасли России очередной шаг вперед, сказал он.

Россия имеет естественные преимущества, поскольку более двух третей фосфатной руды на планете не подходит для производства удобрений по современным требованиям безопасности, отметил на сессии МАПФ Андрей Гурьев. Отечественному сельскому хозяйству удается сочетать высокий уровень продовольственной безопасности с экологичностью еды, подчеркнул он.

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