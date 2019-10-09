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09.10.2019 12:14
Рубрика: Общество

Россияне оценили уровень стресса и психологических перегрузок

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным исследований ВЦИОМ, доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3 процентов в 2010 году до 8 процентов в 2019-м. При этом лишь 12 процентов из тех, кто испытывают психологические перегрузки, обращаются за квалифицированной медицинской помощью - к психологу или психиатру.

Фото: iStock
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Одновременно, по данным ВЦИОМ, на 11 процентов выросло число тех, кто практически не попадает в стрессовые ситуации. Также с 52 до 35 процентов снизилось число тех, кто иногда попадает под влияние стрессов. Однако, в целом идет небольшой рост стрессовых ситуаций: доля россиян, испытывающих стресс часто, изменилась с 15 процентов в 2010 году до 17 процентов в 2019-м. Тех, кто в стрессе пребывает постоянно, тоже стало больше: с 3 процентов в 2010 году до 8 процентов в 2019-м.

Чаще других со стрессами сталкиваются женщины или молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины, наоборот, заявляют, что испытывают стресс редко или почти никогда. При этом за помощью к друзьям или близким в поисках выхода из стресса обращаются 58 процентов опрошенных, сами ищут выход из создавшегося положения - 42 процента. И лишь 12 процентов, в том числе из тех, кто ищет терапии у друзей и близких, обращаются за помощью к психологу или психиатру. Еще 9 процентов занимаются самоуспокоением, а 7 процентов респондентов используют успокоительные фармакологические средства, занимаются спортом - 6 процентов, меняют обстановку - 6 процентов.

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