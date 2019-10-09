Женская сборная России по спортивной гимнастике стала второй в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте, повторив свой прошлогодний успех.

В составе нашей команды выступали Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Анастасия Агафонова, Александра Щеколдина и Дарья Спиридонова. По итогам четырех видов (вольные упражнения, опорный прыжок, брусья и бревно) девушки набрали 166,529 балла.

Бронзовые награды выиграли итальянки (164,796), которые потеснили с подиума китаянок. А победу предсказуемо одержали американки (172,330). Их лидер Симона Байлз обошла Светлану Хоркину и стала рекордсменкой по количеству медалей ЧМ. Теперь у нее на счету 21 награда - 15 золотых, три серебряные и три бронзовые.

Сегодня за звание лучшей команды поборются наши гимнасты. В финал они вышли с первым результатом.