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09.10.2019 17:52
Рубрика: Спорт

Российские гимнасты впервые выиграли "золото" ЧМ в командном многоборье

Текст: Анна Козина
Мужская сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна, Никиты Нагорного и Ивана Стретовича впервые в истории выиграла золотую медаль в командном многоборье на чемпионате мира.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

На предолимпийском турнире в немецком Штутгарте россияне по сумме шести упражнений набрали 261,726 балла. "Серебро" взяли китайцы (260,729), "бронзу" - японцы (258,159).

Россиянки выиграли "серебро" ЧМ по спортивной гимнастике

К этой победе российские гимнасты были близки и на прошлогоднем чемпионате мира в Дохе. Однако уступили соперникам из Китая всего 0,049 балла и остались вторыми. Тогда же наша команда завоевала путевку на Игры-2020 в Токио.

Напомним, что днем ранее в женском командном многоборье сборная России заняли второе место, уступив только американкам. Третьими сенсационно стали итальянки, которые обошли в борьбе за "бронзу" китаянок.

Спорт Виды спорта Гимнастика
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