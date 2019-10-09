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09.10.2019 15:15
Рубрика: Спорт

С пустыми руками

Наши регбисты проиграли во всех матчах на Кубке мира в Японии
Текст: Сергей Литвинов
Сборная России по регби проиграла Шотландии со счетом 0:61 в матче группового этапа Кубка мира, проходящего в Японии.

Потерпев четвертое поражение подряд, наша команда заняла последнее, пятое место в группе А. За все игры россияне смогли занести одну попытку, автором которой в противостоянии с Японией стал Кирилл Голосницкий. А в матче против Самоа наши впервые в истории Кубка мира завершили тайм, ведя в счете.

Сборная России достойно проиграла ирландцам на Кубке мира по регби

В то же время в игре с Шотландией россияне потерпели крупнейшее поражение за время выступления на главном регбийном турнире. До того антирекорд был установлен в 2010 году в поединке с Японией (3:75).

Нынешний Кубок мира - второй, в котором наши спортсмены принимают участие. В 2011 году сборная России также не смогла выйти из группы и не одержала ни одной победы, проиграв Италии, Австралии, Ирландии и США.

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