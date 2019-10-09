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09.10.2019 09:16
Рубрика: Экономика

Российский союз туриндустрии нашел замену Турции

Текст: Роман Маркелов
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Вместо турецких курортов российские туристы могут отправиться на Кипр. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин после новостей об остановке продаж отелями турецкой Антальи из-за высокого спроса.

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По словам Барзыкина, с Турцией сравнимы по погоде, инфраструктуре и в целом по цене ряд средиземноморских стран (Черногория, Хорватия, Италия, Греция), а также Кипр. Кроме того, низкий сезон сейчас на курортах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Доминиканы, добавил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее российские туроператоры сообщали, что несколько отелей в Анталье остановили продажи из-за высокого спроса российских туристов. По их данным, в октябре 2019 года спрос на отдых на этом турецком курорте поднялся на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Экономика Туризм В мире Ближний Восток Турция В мире Европа Кипр
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