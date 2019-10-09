Руанда выпустила первые смартфоны "Made in Africa"

Руандийская компания Mara Group представила две модели смартфонов Maraphone. Это будут первые мобильные телефоны с сенсорным экраном, сделанные в Африке, заявил гендиректор Mara Group Ашиш Таккар.

Модели Mara X и Mara Z работают на операционной системе Google Android со встроенной памятью 16/32 Гб, 1/3 Гб оперативной памяти и двумя камерами. Стоимость смартфонов на сайте производителя 159 и 229 долларов соответственно. Планируется, что новинки будут конкурировать с дешевой моделью Samsung, а также с распространенными в Африке смартфонами "ноу нэйм" стоимостью порядка 37 долларов.

Презентация новых смартфонов проходила в присутствии президента Руанды Поля Кагаме.

Сборка телефонов осуществляется также в Алжире, Египте, Эфиопии и ЮАР. При этом производственные мощности в Руанде способны выпускать 1200 смартфонов в день. Создание завода обошлось в 24 миллиона долларов, сообщает Reuters.

По словам Таккара, он рассчитывает, что сбыту первых африканских смартфонов будет способствовать Африканское соглашение о свободной торговле, которое вступает в силу с 1 июля 2020 года. Документ подписали 55 стран континента.

Руанда - одна из самых бедных стран на планете, ВВП на душу населения составил в 2017 году порядка 2 тысяч долларов. В 1994 году она пережила один из самых ужасных геноцидов в истории человечества, известный как война хуту и тутси. Сегодня смартфоны есть примерно у 15 процентов населения этой небольшой республики.