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Рубрика: Спорт

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Сборная России уже завтра может завоевать путевку на чемпионат Европы-2020
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Неделя № 227(7985)
Уже завтра в столичных "Лужниках" сборная России проведет очередной матч в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Шотландии.
За атмосферу в сборной России отвечает ее капитан Артем Дзюба (на первом плане). Фото: Сергей Бобылев / ТАСС За атмосферу в сборной России отвечает ее капитан Артем Дзюба (на первом плане). Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
За атмосферу в сборной России отвечает ее капитан Артем Дзюба (на первом плане). Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

К ответственному матчу нашим пришлось готовиться в форс-мажорных условиях. На базу в Новогорске сборники съехались только в понедельник: то есть на работу с футболистами Черчесову было отведено всего два с половиной дня. Так вышло, что до последнего момента шло и формирование состава сборной. К примеру, в минувшие выходные из-за травм выбыли испытанные бойцы: полузащитник "Спартака" Роман Зобнин и форвард "Локомотива" Федор Смолов. Зато одним из тех, кто был вызван на замену, оказался лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Соболев.
Как выглядит газон "Лужников", где Россия встретится с Шотландией. Там почти год не играли в футбол (фото)

Вообще считается, что Черчесов не очень-то любит доверять новичкам и в принципе предпочитает проверенных игроков. Но дело в том, что сборная при Станиславе Черчесове стала специфической средой со своими требованиями. Насколько они обоснованы, судить можно только по результату, а он у черчесовской команды пока есть. Так вот, даже успешное выступление в клубе вовсе не гарантирует стабильного места в национальной команде. Яркий пример братья Миранчуки, которые наконец стали лидерами в "Локомотиве". В сборной дела у них идут с переменным успехом. В этот раз Алексей и Антон вообще остались без вызова, но тут все объясняется объективными обстоятельствами: оба восстанавливались после тяжелых травм. Или вот лучший бомбардир прошлого сезона Федор Чалов, отсутствие которого в заявке национальной команды вызывало у части футбольной общественности почти истерику. Вспомним, даже нынешний капитан сборной и национальный герой Артем Дзюба не сразу завоевал доверие главного тренера. И на чемпионат мира, изменивший его жизнь, попал в последний момент.

На подготовку к матчу против Шотландии у Станислава Черчесова было, по сути, всего два дня. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Вышесказанное вовсе не означает, что Черчесов брезгует новичками. В сборной нынешнего созыва их двое. Помимо форварда самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева это еще и защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков. Появление обоих в Новогорске - это история о том, что в жизни возможны самые невероятные сценарии. Надо только трудиться и верить в себя. Чистяков, к примеру, всего лишь в прошлом сезоне играл даже не в РПЛ, а дивизионом ниже. Соболев, по собственному признанию, еще года три назад всерьез думал о том, чтобы завязать с футболом: фактурный нападающий никому не подходил, даже махачкалинскому "Анжи". А сейчас он с 10 голами в 12 матчах лучший бомбардир премьер-лиги, которым, по информации британских таблоидов, интересуется один из самых знаменитых клубов в мире "Манчестер Юнайтед".

Сам Александр к этой новости отнесся с юмором, мол, "уже визу делаю". Он и вызова в сборную особо не ждал. "Список игроков на этот этап уже имелся. Был спокоен, что не вызовут, - рассказал журналистам Соболев по прибытии в Новогорск. - Думал, что еще рано, потому что нужно проявлять себя дальше. Сидел дома, кушал, и тут вдруг звонит Черчесов. Спрашивает, как у меня настроение, и говорит, что скоро у меня вылет".

Лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев впервые получил вызов в национальную команду. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Приглашение Соболева прокомментировал и непосредственно Станислав Саламович. А заодно еще раз подчеркнул, в чем состоит его подход в данном вопросе.

"Мы за ним следили все это время. Все должно идти естественным путем. Вот Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Искусственное пользы не приносит, ни в жизни, ни в футболе точно. Соболев сейчас здесь. Заслуженно. Поговорили и с ним, и с Чистяковым. Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не что он сюда вызван по просьбам трудящихся".

Фото: Семен Сергеев/ТАСС
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Правда, маловероятно, что в четверг Черчесов пустится в эксперименты и кто-то из этих двоих появится на поле. Слишком важный матч предстоит сыграть сборной. Во-первых, он пройдет на главном стадионе страны. В последний раз в "Лужниках" национальная команда играла против испанцев в эпическом четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Во-вторых, уже завтра наши могут гарантировать себе выход в основную часть Евро-2020. Для этого кроме победы над шотландцами россиянам нужна ничья в матче Кипр - Казахстан, который пройдет в тот же день. При таком раскладе ниже второго места, дающего прямую путевку на чемпионат Европы, команда Черчесова уже не опустится. Другой вариант: набрать в оставшихся четырех матчах квалификации четыре очка, не проиграв 13 октября в Никосии Кипру.

Календарь

Оставшиеся матчи сборной России в отборе Евро-2020

10 октября - Россия - Шотландия

13 октября - Кипр - Россия

16 ноября - Россия - Бельгия

19 ноября - Сан-Марино - Россия

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