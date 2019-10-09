Сербские лидеры удостоены высших наград Сербской Православной Церкви

Сербская Православная Церковь (СПЦ) продолжает празднование 800-летия со дня получения ей автокефалии. По этому поводу в Белграде состоялась торжественная академия под названием "Завет Святого Саввы". На мероприятии Патриарх Ириней вручил награды СПЦ президенту Сербии Александру Вучичу и сербскому члену Президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику.

Глава СПЦ, вручая высшую награду Церкви - Орден Святого Саввы первой степени Александру Вучичу, отметил, что сербский лидер награждается "за борьбу за независимость Сербии и сохранение Косова и Метохии". "До Вучича мы были "страной геноцида", так нас представляли в мире. К счастью, это преодолено, президент Вучич открыл Сербии пути к Европе и миру. Его обвиняют, что он предал Сербию, но этому нет доказательств, напротив, посмотрите, как он борется за нашу страну. В народе говорят, что отнятое возвращается, а подаренное - никогда, пусть президент продолжит делать то, что он делает сегодня, не посмеем отдать ни пяди нашей святой косовской земли", - резюмировал Патриарх.

Милорад Додик, удостоенный Ордена Святого Симеона Мироточивого, указал, что данная награда - это "орден сербскому народу в Республике Сербской".

Кроме того, и сам Партиарх Ириней был удостоен Ордена Святого Саввы первой степени "за многолетнюю преданную архипастырскую работу, мудрость и ответственность, проявленные на престоле главы Сербской Православной Церкви". Награду вручал митрополит Дабробосанский Хризостом. "Мы благодарны Богу за то, что после многих пустых времен и возможностей мы дождались, что Церковь и государство представляют две руки, где Церковь выполняет свою миссию, евангельскую, благодатную, а государство - свой долг и миссию. Такое положение дел подобно временам Неманича, и, слава Богу, оно вернулось в наше время", - заявил глава СПЦ.

Между тем начало торжественным празднованиям на территории Сербии было положено в воскресение в монастыре Жича, именуемом Царской лаврой. Именно здесь в 1221 году прошел первый Собор СПЦ, в рамках которого Святой Савва прочитал проповедь об истинной вере, объясняя знати и новоизбранным епископам основные догматы, доказывая, что без веры добрые дела тщетны.

Савва был младшим сыном Стефана Немани и Анны Неманич - венценосной семьи Княжества Сербского, основателей династии Неманичей. Он родился в 1169 году и был назван Растко. В 17 лет он отправился на Афон, где нашел пристанище в русском Монастыре Святого Пантелеимона. Здесь он принял монашество, получив имя Савва.

Именно ему было суждено добиться от византийского царя Феодора I Ласкариса и патриарха Константинопольского Мануила I Харитопула Сарантина автокефалии для Сербской Православной Церкви, став ее первым архиепископом в 1219 году. В сербском самосознании Святой Савва является олицетворением любознательности, смирения, достоинства, чести, крепости духа, символом сербской нации.

Эксперты обращают внимание на то, что в условиях усиливающейся американской экспансии на Балканы, когда США настойчиво требуют от политических лидеров сделать выбор в пользу Вашингтона, Сербская Православная Церковь стала серьезным препятствием на пути реализации геополитических замыслов англосаксов в регионе. При этом СПЦ обвиняют не только в тесных связях с Москвой, но и деструктивной роли в косовском вопросе, к более активному урегулированию которого намерен подключиться Белый дом.

Планы США выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств - православную веру. Это нашло свое отражение и в народном фольклоре, в частности, на Балканах можно услышать следующее "крылатое" выражение: "Мы, сербы, всегда верили в двух богов: в Христа на небе и в православную Россию на земле!".

Таким образом, американцы проверяют на прочность духовные скрепы между Россией и Сербией, формировавшиеся столетиями и кровью вписанные в нашу славную историю, насыщенную победами и ратными подвигами. Как отмечают наблюдатели, Сербская Православная Церковь не поддается на провокации извне, а Патриарх Ириней твердо и последовательно отстаивает, прежде всего, интересы сербского народа и Церкви.

Так, глава СПЦ, посетивший в январе Москву по случаю торжеств, посвященных 10-летию Предстоятельского служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выразил тогда глубокую благодарность за помощь, которую Русская православная церковь всегда оказывала Сербской православной церкви и сербскому народу. "На протяжении всей истории наши два народа (русский и сербский) высказывали близость один к другому. Мы не являемся только друзьями, мы являемся единокровными народами своей страны с одной верой, с одной Церковью, и это проявлялось на протяжении всей нашей истории", - заключил он.

Следует отметить, что Патриарх Ириней последовательно выражает поддержку Предстоятелю Украинской православной церкви (УПЦ) Митрополиту Онуфрию и молится об истинном исцелении раскола на Украине, за что в 2018 он был внесен в базу экстремистского сайта "Миротворец" как "противник независимости украинского православия, разжигающий межнациональную и межконфессиональную рознь".