Сергей Иванов рассказал, какие западные ценности неприемлемы для России

Российскому обществу необходимо сохранять свои ценности. Такие западные явления, как мультилиберализм, рынок без социальных обязательств и последствий, - неприемлемы для нашей страны, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Зная нашу историю, уважая ее и адаптируя к современным реалиям, нам необходимо сохранять наши ценности. Они хорошо известны, но сами по себе они не сохранятся, если о них не напоминать, если не воспитывать в соответствующем духе молодежь", - сказал он, выступая в среду на первом молодежном форуме "Будущее".

Иванов также напомнил, что успешные страницы в истории России связаны с единством и сплочением народа. "Когда этого (сплочения - прим. "РГ") не было, наша история свидетельствует об очень больших проблемах", - пояснил спецпредставитель президента.

Сергей Иванов также добавил, что Россия должна "брать только хорошее из международного опыта, международной практики, которая сложилась" и нужно учитывать при этом российские достижения. Но некоторые западные ценности российское общество просто не может разделять, считает он.

"Говорю об этом открыто, такие ценности, как мультилиберализм, рынок без всяких социальных обязательств и последствий - это для нас, я считаю, неприемлемо", - сказал он.