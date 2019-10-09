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09.10.2019 18:14
Рубрика: Общество

Школьники-"айтишники" получат гранты более чем на 4,6 млрд рублей

Текст: Ксения Колесникова
Школьники, проявившие особые способности и показавшие высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, смогут претендовать на правительственные гранты. Уже в 2019 году на эти цели планируется выделить 114,19 млн. рублей. А общие расходы до 2024 года включительно составят 4,67 млрд рублей. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на сайте проектов нормативных правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект подготовлен министерством просвещения и устанавливает правила предоставления и выплаты грантов.

Так, в 2021 году из федерального бюджета на гранты школьникам-"айтишникам" планируется выделить 357,46 млн рублей из федерального бюджета, в 2022-м - 1360,13 млн, в 2023-м - 1413,18 млн рублей, ‎в 2024-м году - 1432,05 млн рублей.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой Семейного финансового фестиваля.
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Кто сможет претендовать на грант? Победители или призеры олимпиад, интеллектуальных и научных конкурсов по математике, информатике или цифровым технологиям (причем победить нужно в течение одного учебного года до года присуждения гранта). Еще одно важное условие - нужно быть младше 18 лет. Документы на получение гранта ребята смогут подать до 1 августа.

Согласно паспорту федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", размещенному на сайте Минкомсвязи, в 2020 году гранты должны получить 850 "обучающихся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий". В 2021 году эта цифра будет еще выше - гранты получат уже 3550 человек. В 2022-м - 13500, в 2023-м - 23500, в 2024-м - 33300 человек.

Так что тем ребятам, которые еще думают, участвовать в олимпиадах или нет, стоит поторопиться. Возможно, интеллектуальные соревнования помогут не только получить заветное бюджетное место в вузе, но и выиграть серьезный грант. Тем более, что многие вузы уже начали принимать заявки на участие в олимпиадах, которые дают льготы при поступлении.

Олимпиады бывают трех уровней. Чем выше уровень, тем "шире" льгота. К примеру, Mail.ru Group совместно с МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана и уже вовсю собирают заявки на олимпиаду для школьников по программированию "Технокубок". Ближайшие отборочные раунды - 26 октября и 24 ноября 2019 года, но регистрироваться можно уже сейчас. После отборочных этапов лучшие участники будут приглашены в финал - очный этап пройдет в марте 2020 года в МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и на других площадках в регионах.

В НАО студентам-целевикам будут платить стипендию

В этом году "Технокубок" впервые стал олимпиадой 1-го уровня по профилю "информатика" в перечне олимпиад школьников. Это значит, что победители и призеры олимпиады смогут поступить на профильные факультеты без экзаменов.

"Финалисты октябрьских отборочных раундов "Технокубка" будут приглашены к прохождению отбора на январскую совместную образовательную программу МФТИ и Mail.ru Group в Образовательном центре "Сириус" в Сочи", - рассказал проректор МФТИ, основатель Олимпиадных школ МФТИ, директор финала ICPC 2020 в Москве Алексей Малеев.

Общество Образование
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