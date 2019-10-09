Силуанов рассказал, куда будут инвестироваться средства ФНБ

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется пускать на крупные проекты, которые могут дать кумулятивный эффект, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Средства будут направляться в первую очередь и в основном в те проекты, которые являются чисто коммерческими и несут за собой дополнительный кумулятивный эффект для инвестирования, сообщил Силуанов. "Потом мы можем из них выйти, реализовав свою долю, и еще, может быть, даже и заработать", - добавил он.

Говоря о возможном объеме средств ФНБ, которые могут быть вложены в крупные бизнес-проекты, первый вице-премьер назвал сумму в 400 миллиардов рублей.

"Это может быть 15-20 процентов от общего объема превышения над 7 процентами в год (именно после достижения этой отметки средства ФНБ можно будет инвестировать - прим. Ред.). Вот эти деньги должны идти в проекты с бизнесом, должны за собой приводить частные средства. Мы рассчитываем, что это будет кумулятивный эффект", - подчеркнул Силуанов.

Он уточнил, что правительство будет координировать свои действия по инвестированию средств Фонда с Банком России, чтобы они не оказали негативного влияния на условия проведения денежно-кредитной политики.