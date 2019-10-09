Системы газоснабжения обновят в 55 тысячах московских квартир

До конца года в 55 тысячах московских квартирах обновят системы газоснабжения. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгаза. Эти работы пройдут в рамках столичной программы капремонта.

Как отметил генеральный директор Мосгаза Гасан Гасангаджиев, согласно действующим нормативам, замене подвергаются внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет. Работы включают в себя замену кранов на современные аналоги с тремя степенями защиты, установку диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок высокого качества с дополнительным ПВХ-покрытием. В ходе комплексных работ по программе капремонта нашими специалистами заменено около 200 тыс. м газопровода, и жители 47 тысяч московских квартир уже получили обновленные высоконадежные и безопасные системы газоснабжения.

Как напомнили в пресс-службе, Мосгаз начал участвовать в программе капремонта с июня 2017 года, за этот период обновили системы газоснабжения в 395 столичных домах, еще около 100 запланированы до конца года.

Напомним, чтобы посмотреть, какие работы будут проведены в доме во время капремонта, нужно зайти на сайт региональной программы капремонта.