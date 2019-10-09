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09.10.2019 15:05
Рубрика: Экономика

Системы газоснабжения обновят в 55 тысячах московских квартир

Текст: Ирина Огилько

До конца года в 55 тысячах московских квартирах обновят системы газоснабжения. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгаза. Эти работы пройдут в рамках столичной программы капремонта.

Участились случаи мошенничеств при установке "умных" электросчетчиков

Как отметил генеральный директор Мосгаза Гасан Гасангаджиев, согласно действующим нормативам, замене подвергаются внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет. Работы включают в себя замену кранов на современные аналоги с тремя степенями защиты, установку диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок высокого качества с дополнительным ПВХ-покрытием. В ходе комплексных работ по программе капремонта нашими специалистами заменено около 200 тыс. м газопровода, и жители 47 тысяч московских квартир уже получили обновленные высоконадежные и безопасные системы газоснабжения.

Как напомнили в пресс-службе, Мосгаз начал участвовать в программе капремонта с июня 2017 года, за этот период обновили системы газоснабжения в 395 столичных домах, еще около 100 запланированы до конца года.

Напомним, чтобы посмотреть, какие работы будут проведены в доме во время капремонта, нужно зайти на сайт региональной программы капремонта.

Экономика ЖКХ
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