В США раскручивается скандал вокруг возможного выхода страны из международного Договора по открытому небу. Причем споры вокруг этих соглашений все больше приобретают политическую окраску, связанную не столько с содержанием и исполнением обязательств по документу, сколько с борьбой демократов против республиканцев и Трампа.

В среду стало известно, что лидеры фракций Демократической партии в сенате и палате представителей Конгресса США написали госсекретарю Майклу Помпео и главе Пентагона Марку Эсперу письмо, в котором требуют отказаться от планов прекратить участие Соединенных Штатов в договоре по открытому небу. Ранее с таким же предложением к советнику президента США по нацбезопасности Роберту O Брайену обратился председатель кoмитета по мeждyнародным дeлам палаты пpeдставителей Элиoт Энгeл. Узнав, что в администрации президента инициируют выход страны из договора, он назвал этот шаг "опрометчивым действием", способным привести к расколу в НАТО.

Опасность того, что в угаре внутриполитической борьбы США готовы положить конец тем немногим действующим международным проектам, где Соединенные Штаты и Россия еще действуют рука об руку, не может не тревожить. Тем более что попытки "наехать" на договор по открытому небу Вашингтон предпринимает не первый раз. Заморозить сотрудничество с нашей страной в рамках этого проекта американские чиновники хотели еще прошлым летом. Тогда не получилось. К чему приведет новая попытка - неизвестно.

Концепцию взаимного воздушного наблюдения в 1955 году сформулировал президент Эйзенхауэр

Между тем нелишне напомнить американцам, что концепцию взаимного воздушного наблюдения еще в 1955 году сформулировал президент США Эйзенхауэр. А подписание Договора "Открытое небо" произошло по инициативе Джорджа Буша в 1989-м. Этот договор специально создавали для контроля за дислокацией и перемещением войск. Допуская зарубежных инспекторов в свое небо, страна как бы говорит: я не замышляю ничего против соседей. Наблюдатели на специально оборудованных самолетах могут барражировать над сушей и морем, фиксировать все происходящее внизу на записывающие устройства. Но приземляться вне заранее оговоренных объектов и тем более вмешиваться в происходящее на военных базах им строго запрещено. Кроме того, самолет с инспекторами на борту должен уйти в сторону за 10 километров до границы государства, не входящего в Договор.