"Союзмультфильм" откроет парк на ВДНХ в новом фирменном стиле

Крупнейшая отечественная мультипликационная студия "Союзмультфильм" проведет ребрендинг - будут приняты единый логотип, новые слоганы и шрифты, а также строгие правила изображения персонажей. Об этом рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева.

Единые обозначения бренда "Союзмультфильм" отсутствовали с момента основания студии: ее название изображали по-разному в каждом новом проекте. При этом новый фирменный стиль будет мягким, дружелюбным и объединяющим семью, цитирует ТАСС Юлиану Слащеву.

- В этой же стилистике будет оформлен наш новый проект закрытого мультимедийного парка на ВДНХ, - сказала она. Реконструкцию павильона №7, предположительно, завершат к концу этого года.

Ребрендинг поможет студии быть более узнаваемой не только для новой аудитории (юных зрителей от 3-х до 12-ти лет), но и для ее родителей, знакомых с мультфильмами еще со своего детства. Кроме того, единая стилистика сделает "Союзмультфильм" конкурентноспособным по сравнению с его заграничными коллегами - такими производителями мультфильмов, как Warner Bros., Sony Pictures и Pixar. Пока по словам экспертов, узнаваемость "Союзмультфильма" на мировом рынке пока остается низкой. Результат ребрендинга будет виден через 2-3 года.