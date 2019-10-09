Сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон

В матче чемпионата Саудовской Аравии между командами "Аль-Наср" и "Аль-Фатех" произошел забавный эпизод. Как сообщает ТАСС, арбитр матча решил проверить, был ли забит гол, и воспользоваться системой VAR, однако она не сработала.

Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод. Оказалось, что он отвечал за систему видеопомощи арбитрам.

В итоге "Аль-Наср" выиграл 1:0, а о дальнейшей судьбе безответственного работника стадиона не сообщается.