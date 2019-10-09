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09.10.2019 11:37
Рубрика: Власть

Совфед одобрил отчет об исполнении бюджета за 2018 год

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год".
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Доходы казны составили 19 триллионов 454,4 миллиарда рублей, что на 2,7% больше, чем прогнозировалось. При этом расходы зафиксированы на уровне 16 триллионов 713 миллиардов рублей, это на 1,8% меньше показателя сводной росписи. Таким образом, профицит бюджета составил 2 триллиона 741,4 миллиарда рублей, что на 28,2% больше устанавливавшегося показателя. Инфляция в 2018 году составила 4,3%, ВВП достиг 103,88 триллиона рублей, что на 2,24 триллиона рублей больше, чем было утверждено законом об бюджете.

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По мнению первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова, итоги прошлого года свидетельствуют об оздоровлении государственных финансов, поскольку число субъектов Федерации, исполнивших консолидированный бюджет с профицитом, увеличилось до 70, годом ранее таких было 38.

Сократилось и число регионов, исполнивших консолидированные бюджеты с дефицитом - с 47-и в 2017 году до 15-и в прошлом. Несмотря на сокращение на 4,7%, объем государственного долга субъектов РФ он остался значительным и составил 2206,3 млрд рублей, отмечается в заключении профильного комитета.

В Совфеде считают, что утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год необходимо сдвинуть на более ранний срок, чтобы его данные можно было использовать при формировании бюджета на следующий год. По словам главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева, сенаторы ведут консультации по этому вопросу и рассчитывают на сближение позиций со Счетной палатой.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации
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