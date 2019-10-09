Совфед одобрил закон о праве полиции объявлять предостережения гражданам

Пункт 12 части 1 статьи 13 ("Права полиции") федерального закона "О полиции" дополняется положением, предоставляющим сотрудникам полиции "право объявлять физическому лицу официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения". Порядок объявления предостережения и его форму определит МВД России.

Законодатели уверены, что эта норма "соответствует Конституции РФ, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства".