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09.10.2019 14:12
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о праве полиции объявлять предостережения гражданам

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости противоправных преступлений.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Пункт 12 части 1 статьи 13 ("Права полиции") федерального закона "О полиции" дополняется положением, предоставляющим сотрудникам полиции "право объявлять физическому лицу официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения". Порядок объявления предостережения и его форму определит МВД России.

Законодатели уверены, что эта норма "соответствует Конституции РФ, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства".

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Закон "О полиции"
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