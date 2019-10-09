Совфед одобрил закон о создании реестров организаций в области детского отдыха

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который предусматривает создание региональных реестров организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере отдыха и оздоровления детей.

Как отмечается в сопроводительных документах, "предлагается установить обязанности организаций отдыха детей и их оздоровления по представлению сведений о своей деятельности в органы исполнительной власти субъектов РФ (...) для включения в реестры". Нахождение в реестре будет подтверждением безопасности условий для детей в указанных организациях.

В случае подписания президентом, закон вступит в силу в течение 10 дней после официального опубликования. Но для ряда положений предусмотрен переходный период.

В частности, устанавливается, что после 1 июня 2020 года организации, не внесенные в реестр, не смогут оказывать услуги по обеспечению детского отдыха. Для включения в реестр им нужно до 1 мая 2020 года подать документы.

Одновременно вносятся поправки в ст. 14.65 КоАП РФ, согласно которой за предоставление услуг по организации отдыха детей теми организациями и ИП, которые не включены в реестр, предусмотрен штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.