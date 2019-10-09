США могут побить рекорд по числу выходов астронавта в космос за полет

Американскому астронавту Эндрю Моргану, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС), предстоит выполнить за один полет девять выходов в открытый космос. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Морган уже совершил два выхода - 21 августа и 6 октября. Еще два запланированы на 11 и 16 октября, когда астронавт будет менять аккумуляторные батареи снаружи МКС. Кроме того, в ноябре-декабре Морган должен будет осуществить еще пять выходов для ремонта спектрометра.

Если все удастся, то Морган побьет рекорд, установленный российскими космонавтами, пишет РИА Новости. В 1991-1992 годах Сергей Крикалев совершил за один полет семь выходов с борта российской орбитальной станции "Мир", а в 1997-1998 годах Анатолий Соловьев повторил этот рекорд на "Мире".