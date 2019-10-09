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09.10.2019 20:15
Рубрика: В мире

Чей Кито будет?

Столицу Эквадора осадили протестующие
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(7986)
В среду было сложно сказать, под чьим контролем находится эквадорская столица Кито. К городу подтягиваются все новые группы манифестантов, перекрываются основные транспортные артерии. Городские власти сообщили о перебоях с продовольствием и товарами первой необходимости, не вывозится бытовой мусор. Местные СМИ пишут, что план демонстрантов по взятию Кито в длительную осаду, похоже, сработает.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

За шесть дней протестов были задержаны 676 человек, 150 из них предъявлены обвинения в мародерстве, попытке захвата частной и государственной собственности. Остальные были отпущены. Демонстранты парализовали работу трех нефтедобывающих предприятий - добыча нефти в стране упала на треть. В городе Пильяро участники акций протестов захватили гидроэлектростанцию и остановили ее работу. Президент Конфедерации коренных народов Эквадора Хайме Варгас заявил, что любой диалог с правительством будет возможен только после того, как власти отменят принятый в начале месяца пакет экономических реформ. Напомним, что одно из положений этого пакета, а именно отмена госсубсидий на топливо, и стало основной причиной недовольства народных масс. Пока президент Ленин Морено оставался в столице, демонстранты формально не выдвигали никаких политических требований, но после того, как глава государства бежал из Кито, их подход изменился. Тем не менее президент Морено заявил, что "не думал об уходе в отставку", отказавшись отменить принятый под давлением МВФ пакет реформ.

Событие

В Эквадоре продолжаются массовые протесты, связанные с тем, что 1 октября президент этой страны Ленин Морено объявил о ряде экономических реформ. Социальное недовольство вызвало его решение либерализовать цены на топливо и отменить все субсидии на топливо, которые ежегодно обходились государству в 1,3 миллиарда долларов. В течение всех последующих дней страна была парализована сначала из-за забастовки транспортных служб, а затем начались беспорядки и стычки с полицией. Манифестации в стране продолжаются и сейчас. Это заставило главу государства - Ленина Морено - даже покинуть Кито, столицу страны и перебраться в расположенный в 420 километрах к юго-западу от нее город Гуаякиль (провинция Гуаяс). Очевидно, в связи с этим, во вторник парламент Эквадора принял решение приостановить свою деятельность. Власти также ввели комендантский час в районах, где расположены государственные здания и стратегические объекты, а министерство образования с 8 октября отменило занятия в школах и университетах по всей стране.

Эквадор выйдет из ОПЕК

К манифестантам присоединились и индейцы - объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов. В ходе беспорядков 676 человек задержаны. Ленин Морено при этом заявил, что власти не станут пересматривать пакет мер, однако выразил намерение встретиться с представителями движения коренных народов, чтобы обсудить их требования. К этому моменту протестующие уже захватили ряд нефтяных объектов - их работа вактически парализована. Но представители индейцев, которые составляют около 7 процентов (1,1 млн человек) от численности всего населения Эквадора, ответили, что не уступят давлению власти, хотя вслед за правительством, которое уже готово "принять посредничество со стороны ООН, церкви и представителей университетов", и согласились провести переговоры. И хотя манифестанты еще не взяли под свой контроль власть в стране, захватить монумент в центре Кито им уже удалось.

В мире Южная Америка Эквадор
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