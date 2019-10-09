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Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Студентов российских вузов приглашают в "магистры русского языка"

Текст: Елена Кухтенкова

Для молодых русистов объявлен конкурс "Магистры русского языка". Его второй раз организуют Россотрудничество и Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, сообщает сайт вуза.

Организаторы обещают: победителям этого года будет предоставлена возможность пройти практику в зарубежных центрах науки и культуры Россотрудничества и партнерских образовательных организациях в качестве стажеров-преподавателей русского языка как иностранного.

Фото: РИА Новости
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В конкурсе могут принять участие студенты всех вузов России от Калининграда до Владивостока. Проректор Института Пушкина Елена Колтакова подчеркнула, что он проводится в дистанционном формате.

Кстати, лингвистическое состязание состоит из двух этапов. Для участия молодым русистам необходимо до 15 октября зарегистрироваться на портале? "Образование на русском" и разместить портфолио, которое будет оцениваться на первом этапе. Второй этап пройдет с 25 октября по 10 ноября. Финалисты должны будут выполнить конкурсные задания по русскому языку и методике преподавания РКИ, в том числе записать видеоролик с фрагментом занятия по РКИ продолжительностью не более 15 минут.

Лучших участников определит жюри конкурса в составе экспертов ведущих российских вузов.

Свою практику за рубежом победители отправятся проходить в Армению, Болгарию, Вьетнам, Индию, Киргизию, Монголию, Непал, Словакию, Финляндию.

Справка "РГ"

Впервые конкурс "Магистры русского языка" с целью подготовки преподавателей для работы в российских центрах науки и культуры за рубежом был проведен в 2018 году.

На конкурс поступило 400 заявок, во второй тур прошли 153 студента. Победителями стали 10 магистрантов, представлявших Омский государственный педагогический университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Московский педагогический государственный университет, Московский городской педагогический университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина, Вятский государственный университет.

Общество Образование
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