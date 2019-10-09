Суд в США постановил, что ФБР нарушило конституционные права граждан

Суд в США постановил, что, используя возможности секретной базы данных разведки, Федеральное Бюро расследований (ФБР) нарушило права американцев на неприкосновенность частной жизни. Как отмечает The Wall Street Journal, решение суда имеет беспрецедентный характер: американская Фемида, за редким исключением, выносит дела в пользу спецслужб в отношении шпионских программ. Они, отмечают эксперты, как правило, выдерживают разного рода правовые споры и коллизии. Напомним, что права американских спецслужб были значительно расширены после терактов 11 сентября 2001 года.

В прошлом году Суд по надзору за внешней разведкой США постановил, что усилия ФБР по поиску данных об американцах, в частности, используемых в программе интернет-слежки без ордера, нарушили закон, разрешающий эту программу, а также четвертый пункт американской конституции. Выяснилось, что Белый дом проиграл апелляцию на это решение в другом суде, который был засекречен для общественности.

Этот суд пришел к выводу, что, по крайней мере, в нескольких случаях ФБР "осуществляло ненадлежащий поиск в базе данных разведки для информации об американцах", которая, будучи шпионской программой, "работает практически в полной тайне".

Программа затронула десятки тысяч данных, содержащихся в электронных письмах или телефонных разговорах. В одном случае, как указывалось в постановлении, ФБР использовало разведывательную информацию для проверки своего персонала и сотрудничающих с ним источников. Федеральный закон требует, чтобы ФБР осуществляло поиск в базе данных только как часть поиска улик о преступлении или для анализа информации, поступающей из-за границы.

Суд также постановил, что база данных была ненадлежащим образом использована физическими лицами. В одном случае агент ФБР произвел запрос базы данных разведки с целью поиска информации о себе, других сотрудниках ФБР и даже своих родственниках.

При этом, отмечает издание, Белый дом не смог привести убедительных аргументов, что данная программа, которая якобы нацелена для улучшения защиты частной жизни американцев, на самом деле позволит Бюро противостоять угрозам национальной безопасности.

Так, только в марте 2017 года ФБР провело перлюстрацию информации, касающейся более 70 000 электронных писем, телефонных номеров и других цифровых идентификаторов. При этом, Бюро, похоже, часто запрашивало данные, связанные с его собственными сотрудниками.

По мнению судьи Боасберга, который вынес резонансное постановление, "процедуры запросов со стороны ФБР не соответствуют требованиям четвертой поправки конституции".

Указанная программа в основном используется Агентством национальной безопасности (АНБ) для сбора информации в отношении лиц, подозреваемых в терроризме, киберугрозах и других угрозах национальной безопасности США. Оппоненты давно критиковали ее за то, что она на самом деле позволяет спецслужба вести наблюдение за гражданами США без всяких на то ордеров и оснований. Представители американской разведки защищают ее как один из наиболее "ценных инструментов национальной безопасности, имеющихся в их распоряжении".

Судебные документы, обнародованные во вторник, раскрывают беспрецедентные подробности о том, как сообщения простых американцев переправлялись в секретную базу данных и были проанализированы с помощью этой программы, которые, как ранее заявляли представители американской администрации, в основном действуют в отношении иностранцев. Эти выводы ставят под сомнение вопрос о том, насколько правомерно американские правоохранительные и разведывательные органы соблюдают процедуры конфиденциальности, предписанные конгрессом.

Сенатор Рон Уайден, критик американских программ слежения за гражданами, сказал, что решение суда "раскрывает серьезные провалы в закулисных интригах ФБР".

Аналитики также отмечают тот факт, что президент США и его окружение оказывало сильное политическое давление на Бюро, посчитав незаконным слежку ФБР за сотрудником предвыборной кампании Трампа Картером Пейджем. Оно вызвало серьезные дискуссии в Белом доме о сфере полномочий американского контрразведывательного бюро, отдельные сотрудники которого не скрывали своего нелояльного отношения к нынешнему американскому президенту.