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Текст:   Татьяна Замахина 
17:33 09.10.2019

Точечную застройку в РФ могут запретить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России. Для поиска законодательного пути решения этой и других проблем в строительной сфере будет создана рабочая группа. Законопроект о запрете точечного строительства может быть внесен до конца года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эта тема была поднята на "Правительственном часе" с вице-премьером Виталием Мутко.

"Давайте примем решение запретить точечную застройку, - предложил председатель ГД, - чтобы высотки, с одной стороны, не уродовали исторические центры… Сохраним, просто, наши города".

Фото: istock
Новостройки обяжут сдавать с социальной инфраструктурой

С другой стороны, продолжил он, на эти высотки не рассчитана та инфраструктура, которая есть в микрорайоне. "Ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение, нет мест в детских садах рядом с этими высотками, нет мест в школах, поликлиниках. Но они у нас растут, а почему растут?" - обратился к министру спикер.

"Сажаем" высотку, а воды нет на верхних этажах, тепла нет", - отметил он.

Вполне реально выполнить планы по вводу жилья, но надо быть уверенными, что "люди будут защищены федеральным законом от этой точечной застройки, уродующей города, от этих серых схем, проблем, которые нам несет этот подход и рвачество", резюмировал спикер.

Он предложил создать совместную с правительством рабочую группу по совершенствованию законодательства в области строительства. Кабмину, по словам Володина, следует вместе с депутатами принять решения, которые позволят исправить многие проблемы. В рамках рабочей группы будут разрабатываться меры как против точечной застройки, так и связанные с обязательством застройщика сдавать вместе с новостройками социальную инфраструктуру.

Фото: dmitrii balabanov/istock
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"Давайте создадим рабочую группу, поставим конкретные сроки", - заявил Володин. Он дал поручение профильным комитетам подготовить проект постановления и внести в него предложения по решению вопросов комплексной застройки, точечного строительства. Необходимо "вместе с профильным министерством и Виталием Мутко согласовать подходы при внесении законодательных инициатив с тем, чтобы до конца года инициировать эти законопроекты", заявил председатель ГД.

По его словам, это позволит защитить федеральным законом людей от точечной застройки, серых схем в строительстве и проблем, которые возникают при строительстве домов в районах без инфраструктуры.

Вице-премьер ответил согласием на предложение о рабочей группе. Он заверил, что при реализации нацпроекта правительство будет учитывать и указанные стандарты, и необходимое регулирование деятельности застройщиков.

Позже в разговоре с журналистами Мутко отметил, что только запретами проблемы жилищного строительства сложно решить. "Все-таки мы должны исходить из разграничения полномочий субъектов РФ: есть полномочия муниципальные, субъектовые, все-таки есть генеральный план застройки территорий", - сказал он.

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