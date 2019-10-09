Новости

Защита экс-сотрудника рудника "Мир" обжаловала его арест 04:39
На Камчатке произошли два землетрясения подряд 04:38
В Эквадоре из-за массовых беспорядков закрыты все образовательные учреждения 04:35
В Рио-де-Жанейро выпал "соленый снег" 04:34
СМИ: Автор доноса на Трампа сотрудничал с кандидатом от демократов 04:19
Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу 03:57
В Афганистане задержан один из руководителей разведки "Талибана" 03:55
На Камчатке спасли экипаж "затонувшей" подлодки 03:47
США могут побить рекорд по числу выходов астронавта в космос за полет 03:27
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17 03:03
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов 02:58
Трамп: Клинтон стоит вновь вступить в президентскую гонку 02:55
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США 02:17
СМИ узнали, на какой машине новый император Японии поедет на коронацию 01:57
Демократы призвали Помпео и Эспера не выходить из Договора по открытому небу 01:47
Не менее 77 человек в масках задержаны в Гонконге 01:44
Британец выиграл в лотерею рекордную для страны сумму 01:33
Руанда выпустила первые смартфоны "Made in Africa" 01:05
СМИ: США планируют крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу 01:00
Белый дом не будет участвовать в расследовании по импичменту 00:52
"Протон-М" с двумя спутниками отправится в полет с Байконура 00:34
СМИ: ФБР с программами слежки нарушало права американцев 00:18
В Эквадоре из-за массовых беспорядков приостановлена работа парламента 08.10.2019
В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн 08.10.2019
Вашингтон заявил о выводе своих военных с севера Сирии 08.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
09.10.2019 04:15
Рубрика: Спорт

"В моей жизни такого больше не было никогда"

Матчу Россия - Украина 20 лет
Видео: Игорь Давыдов
Текст, видео: Артем Локалов
Сейчас начинка у "Лужников" другая - к чемпионату мира стадион, по сути, построили заново. Но стены все те же. Они и трибуны, на которых собралось почти 90 тысяч зрителей, должны были помочь сборной России в решающем матче за выход на чемпионат Европы 2000 года.
Вратарь сборной России Александр Филимонов после пропущенного гола в матче с Украиной (1:1). 9 октября 1999 года. Фото: РИА Новости Вратарь сборной России Александр Филимонов после пропущенного гола в матче с Украиной (1:1). 9 октября 1999 года. Фото: РИА Новости
Вратарь сборной России Александр Филимонов после пропущенного гола в матче с Украиной (1:1). 9 октября 1999 года. Фото: РИА Новости

Победа над сборной Украины в последней игре в группе выводила российскую команду на Евро. И до 88-й минуты все удавалось. Но потом...

***

- Боже мой! - вокликнул в эфире Первого канала Андрей Голованов - он комментировал тот матч с Виктором Гусевым - когда вратарь сборной России Александр Филимонов после навеса Андрея Шевченко забросил мяч в свои ворота.

- Когда Филимонов пропустил, Витя (Гусев - прим. автора) просто… Бум - и замер. И я сказал: "Боже мой". Просто чтобы как-то продолжить репортаж, - говорит Голованов 20 лет спустя. - Мне эти слова часто припоминают. И я шучу, что этой фразой, видимо, запомнюсь в спортивной журналистике. Понятно, что миллионы телезрителей после этого гола сказали совсем другое.

Голованов признается, что всегда был против репортажей в паре. Но при этом чаще всего они работали именно вместе с Виктором Гусевым.

- Считаю, что комментаторы должны быть на одной волне. И вот как раз мы с Виктором всегда были на одной волне. А все обвинения его в так называемой "нефартовости" со стороны некоторых болельщиков, всегда считал чушью и глупостями. 

***

Газета "Советский спорт" поймала волну накануне матча. Она вышла с самым запоминающимся заголовком. "Бей, Хохлов, спасай Россию!" - прочитали все.

На самом деле, обложка была такой: "Бей, Хохлов, держи Хлестов, не пропускай Филимонов, спасай Россию!"

Денис Целых тогда работал в "Советском спорте" и помнит, как это придумывали:

- Автор обложки - шеф отдела футбола Стас Пахомов. Помню, что когда мы ее готовили, были споры в редакции. Любой шаг в сторону казался из ряда вон. А тут такая провокация... Но голосования не было. Стас обсудил все с руководством. И обложка вышла.

Дмитрий Хохлов, Денис Целых и та самая обложка. / из архива Дениса Целых

Позже Дмитрий Хохлов не раз высказывался о том заголовке. В 2003-м Дмитрий пришел в редакцию, а Денис сфотографировался с ним и с обложкой:

- Тогда он улыбнулся, иронизировал. Может, в 1999-м реакция у Хохлова была другой.

Она действительно была другой. Хохлов точно не иронизировал.

Фото: Александр Макаров/РИА Новости
Мирный процесс. Почему СССР сам отказался от чемпионата мира по футболу-1990

Олег Лысенко в 1999-м - автор украинской спортивной газеты "Команда". Говорит, ту обложку на Украине все обсуждалди с обидой. На матч в Москву Олег ехал на поезде из Киева вместе с украинскими болельщиками:

- В истории газеты "Команда" это был самый массовый выезд куда-либо.  Было семь или восемь человек. Можете себе представить, что творилось в этом поезде. Некоторых болельщиков просто выгружали в Москве на Киевском вокзале...

Лысенко в Москве встречала будущая жена и ему не пришлось отправляться на обязательную экскурсию по городу, которую устроили для всех гостей. Потом их доставили прямо на стадион.

***

Главный вопрос начала октября 1999 года - как достать билет на матч Россия - Украина. Андрей Бодров почти шесть часов простоял в очереди, чтобы купить билеты. И это ему удалось!

- Был обычным студентиком, - говорит Бодров. - Решил пойти на футбол с папой и дядей. Прогулял институт и стоял в очереди. В одни руки давали максимум три билета. Я столько и взял. Каждый по 80 рублей.

При этом у касс вовсю работали перекупщики.

Билет на матч Россия - Украина. Стоимость - 80 рублей. / Артем Локалов

- Я приехал очень рано, а потом выстроилась огромная очередь, - вспоминает Андрей. - Было очевидно, что в этой очереди счастливчиков процентов пять. Но я чувствовал, что мне билеты достанутся. Ближе к обеду смог их купить. Но это было тяжелое время, потому что очередь свистела, улюлюкала и кричала, ведь милиция проводила перекупщиков к запасному входу. Это был настоящий сговор! В продажу пустили часть билетов, а остальное распродали с черного хода. Произвол показательный! И никто не стеснялся. Такой махровый 1999 год...

Уйти из очереди, сказав "за вами буду", было нельзя:

- Смертный бой за билеты. Случались стычки. Люди - раздраженные и обозленные. Не хочу, чтобы такая очередь когда-то повторилась. И такое было в первый и последний раз в моей жизни.

***

...На поле "Лужников" работает полив. Тут готовятся к матчу отборочного турнира уже Евро-2020 Россия - Шотландия. Конечно, это другой газон, другие трибуны. Но вот точка, откуда Андрей Шевченко подавал свой знаменитый штрафной. Вот место, где стояли ворота...

На мой звонок с просьбой о встрече Александр Филимонов ответил. Попросил перезвонить через несколько дней. И все-таки решил не давать интервью на эту тему. Он уже не раз вспоминал о том эпизоде. Редкая беседа, на которую он соглашается, обходится без вопроса о голе Шевченко.
Как выглядит газон "Лужников", где Россия встретится с Шотландией. Там почти год не играли в футбол (фото)

Последнее большое интервью 45-летний Филимонов, который закончил играть в профессиональный футбол только в прошлом году, дал обозревателю "Спорт-Экспресса" Дмитрию Зеленову:

- Та тема, мне кажется, до сих пор не отпускает Филимонова. Он как будто в замкнутом круге. Не спросить и не ответить нельзя. Поэтому он нервничает. Понимает журналистские уловки и попытки подойти к этой теме. Александр - флегматичный человек. Говорит неторопливо. Подбирает слова. Об Украине мы заговорили примерно через час. Я спросил, не кричали ли болельщики ему что-то на Украине, когда он играл в киевском "Динамо". Филимонов ответил, что не кричали. Потому что сами пропустили курьезный гол от Словении.

Да, в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате Европы (в группе первой стала Франция и напрямую поехала на первенство континента) украинцы проиграли по сумме двух встреч словенцам, которые один из голов забили с центра поля.

***

Егор Титов, отыгравший весь матч с Украиной, согласился поговорить по телефону:

- Мы должны были сами забивать больше. И у меня был момент, и у Панова. Забей мы один из этих голов, вспоминали бы сейчас не тот матч, а Евро-2020. Возможно, призовые места, потому что команда у нас была очень хорошая. А получилось вот так... Мне рассказывали, что после той игры мужчины на трибунах плакали.

Сам Титов признается, что у него слез не было:

- Мне было 23 года. Чувствовал уверенность, что вся футбольная карьера впереди и таких матчей будет много. Сейчас с сожалением вспоминаю об этом: футбольная карьера давно позади, а она могла бы сложиться иначе, ведь на Евро можно было показать себя. Теперь все в прошлом. Поэтому нынешним футболистам хочу сказать: цените то, что можете сделать сегодня.

Андрей Шевченко празднует гол в ворота сборной России. / РИА Новости

Слез Филимонова Егор тоже не видел:

- В раздевалке Сашка извинился и закрыл лицо полотенцем. Наверное, слезы были, но я не присматривался. Каждый переваривал в себе эту ситуацию. Пришел Пал Палыч Бородин (в то время управляющий делами президента России - прим. автора). Рассказал очередной анекдот. Пытался всех развеселить... Но такого момента и такой раздевалки в моей жизни больше не было никогда.

***

Нападающий Александр Ширко был в заявке на ту игру, но на поле так и не вышел. Сейчас он директор футбольной школы "Химки" и селекционер в этом подмосковном клубе:

Фото: Артем Локалов
Как живет родина русского футбола - город Орехово-Зуево

- Я смотрел игру за воротами. Мы разминались - тогда еще можно было это делать за воротами. Первое впечатление: Саша не хотел переводить мяч на угловой, потому что это опасный стандарт. Хотел мяч поймать, но траектория была такой неудачной...

Рассказывают, что Александр не пошел в храм накануне матча, куда отправилась вся команда. Так ли это? Ширко говорит, что не помнит такого момента.

- По легенде, Филимонов действительно единственный, кто не пошел к батюшке, - говорит Дмитрий Зеленов. - Но он, по воспоминаниям моих коллег, всегда был очень своеобразным. Человек не от мира сего. Правда, вратарь, как говорят профи, таким и должен быть. Это - спасательный круг.

***

Многие на трибунах не могли поверить, что Шевченко забил гол. Или в то, что Филимонов выпустил мяч в ворота...

Черчесов уверен, что матч против Шотландии станет определяющим

- Мой коллега-журналист из Украины в этой тишине начал биться головой о металлический стол в ложе прессы. Человек был в экстазе и не отдавал себе отчет, что он делает, - вспоминает Олег Лысенко.

...Тот гол начал преследовать Филимонова. Всюду ему припоминали матч с Украиной.

- Через год после игры в "Лужниках" мы делали сюжет об игре дублеров "Спартака" и "Зенита" в Петербурге, - рассказывает Андрей Голованов. - Филимонов тогда играл как раз за дублирующий состав спартаковцев. И мальчишки лет 10-12 на стадионе "Смена", которые стоят за воротами и подают мячи, без конца оскорбляли Филимонова. А он даже не мог ответить, потому что шла игра! Никому бы не пожелал оказаться в такой ситуации, когда мальчуганы, которые тебе в дети годятся, делают так... Мне было очень обидно за Александра. Это несправедливо. Так нельзя с человеком.

Валерий Карпин забивает гол сборной России, которого не хватит для того, чтобы сыграть на Евро-2000. / РИА Новости

Свои ощущения после того гола в "Лужниках" многие до сих пор помнят в подробностях.

- По стадиону прокатился гул. Нет, скорее выдох. Да, это был именно выдох. Не было криков, ора, ругани. Просто наступило молчание, - описывает происходившее Андрей Бодров.

- Помню свои детские эмоции у телевизора, - делится Дмитрий Зеленов. - Ведь футбол в то время, наверное, единственное, что радовало меня, мою семью... Была такая надежда. И вдруг - удар наотмашь. Нас всех вернули с небес на землю. В ту реальность, в которой мы пребывали.

Спорт Футбол Чемпионат Европы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями