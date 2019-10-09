Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке

Соединенным Штатам не следовало проводить военные интервенции на Ближнем Востоке. Парадоксально, что такой тезис, с которым в мире многие согласились бы, озвучил не кто иной, как глава этих самых Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Различные группировки воюют здесь сотни лет, - написал он в среду в Twitter. - США никогда не должны были оказаться на Ближнем Востоке". Глава государства, который со времен предвыборной кампании критикует развязанные предшественниками войны, сообщил, что "приказал вывести 50 солдат", не уточнив страну. "Бесконечные и глупые войны для нас закончены", - подчеркнул глава Белого дома.

"США потратили 8 триллионов долларов, сражаясь и патрулируя Ближний Восток, а тысячи наших замечательных солдат погибли или были ранены. С другой стороны погибли миллионы людей", - продолжил он, заключив: "Это было худшее решение в истории нашей страны".