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09.10.2019 16:52
Рубрика: Общество

Травматолог рассказал, как уберечь себя от падений

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С началом дождей и холодных температур резко увеличивается количество обращений граждан в травмпункты. Ушибы, переломы, вывихи и другие неприятности - все это следствия падений пешеходов на скользких дорогах. Как этого избежать и что делать, если все-таки упал, рассказал травматолог-ортопед высшей категории Вартан Тамазян изданию "Вечерняя Москва".

Фото: iStock
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В первую очередь необходимо выбирать правильную обувь, считает доктор: она должна быть удобной, желательно без высокого каблука, с хорошим протектором и нескользящей подошвой. Если ничего подобного в вашем гардеробе нет, то имеет смысл наклеить на подошву кусочки изоленты или лейкопластыря - они малозаметны, зато могут защитить от падения.

Стоит помнить, что безопасность пешехода во многом зависит от его внимательности. В условиях дождя и скользкой дороги у автомобилей увеличивается тормозной путь, поэтому лучше пропустить на пешеходном переходе машину, чем стать жертвой ДТП.

Вартан Тамазян также рекомендует внимательно смотреть на дорогу и избегать особенно скользкие участки - чаще всего они мокрые и блестят. Поскольку темнеет в это время года рано, рекомендуется избегать неосвещенные улицы или брать с собой фонарик.

Если падение все-таки неизбежно не бойтесь выпустить сумки, которые вы несете. Сгруппируйтесь перед касанием с землей. Прижмите подбородок к груди, если падаете на спину. Приземляйтесь по возможности на бок, а не на прямые руки. И не стоит, конечно, держать руки в карманах - так вероятность получить травму при падении больше.

Фото: iStock
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Среди наиболее распространенных последствий падения - ушиб, вывих сустава, перелом кости, растяжение связок. Ушиб можно лечить дома, прикладывая холод первые 1-2 дня. Чтобы быстрее ушел синяк, с третьего дня можно прикладывать тепло и наносить на кожу мази с гепарином, советует травматолог. В остальных случаях потребуется врачебная помощь, за которой обязательно необходимо обратиться в соответствующие медицинские учреждения.

- Не стоит спешить, - резюмирует доктор. - Сэкономив 5 минут, вы потеряете дни, недели, а то и месяцы, которые потребуются для полноценного восстановления после полученной травмы.

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