Три очка Ковальчука принесли победу "Лос-Анджелесу"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук забросил первую шайбу в сезоне в матче против "Калгари". В итоге "короли" выиграли, а россиянин сделал еще две голевые передачи.

Прошлый сезон для Ильи Ковальчука сложился не слишком успешно. Его клуб не смог добраться до плей-офф Кубка Стэнли, а он сам участвовал в 64 матчах в регулярном чемпионате и набрал 34 (16 голов + 18 передач) очка.

В нынешнем сезоне россиянин надеется доказать, что прошлый сезон нужно забыть, а он сам еще способен стать одним из лидеров клуба. "Лос-Анджелес" начал встречу более активно и вел в счете 2:0. Третий гол записал на свой счет Ковальчук.

Однако хоккеистам "Калгари" удалось отыграться. И судьба матча решалась в овертайме, где победу "королям" принес гол защитника Дрю Даути, одним из ассистентов которому выступил Ковальчук, набравший в матче три очка - гол и две передачи.