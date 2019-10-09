Турция наносит удары по курдам, пока военная техника пересекает границу

Турецкая операция "Источник мира" началась на погранпереходе в населенном пункте Рас-эль-Айн, расположенном примерно на полпути от Евфрата к иракской границе. Там инженерные подразделения начали снимать бетонные блоки, перегораживающие границу, чтобы облегчить проход военной техники.

Наряду с этим турецкие ВВС начали наносить удары по объектам на сирийской территории. Согласно данным курдов, за первый час-полтора операции были нанесены удары с воздуха по объектам в 16 населенных пунктах. Мирные жители покидают Рас-эль-Айн, местные отряды самообороны жгут автомобильные покрышки, чтобы ухудшить видимость для авиации.

Противостоящая Турции светская вооруженная оппозиция Дамаску под названием "Сирийские демократические силы" (СДС), костяк которой составляют курды, обратилась к командованию международной антитеррористической коалиции во главе с США и к международному сообществу с просьбой ввести бесполетную зону на севере Турции, чтобы не допустить удары турецких ВВС и гуманитарной катастрофы в регионе. Столкновения между турецкими подразделениями и ополчением YPG идут в районе Нусейбина к северу от Эль-Камышлы. Турецкая артиллерия также наносит удары по целям на сирийской стороне границы.

В Рожаве, так курды называют контролируемые ими части Сирии, началась трехдневная мобилизация, на которую откликнулись тысячи человек. При этом курдские источники отмечают, что сбор боеспособного населения на севере дал повод активизироваться ИГИЛ, которые тут же начали нападения на полицейские участки в районе Раки - бывшей сирийской столицы террористов.