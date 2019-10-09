Украинский чиновник пожаловался на ассоциацию с Евросоюзом

Официальный Киев хочет пересмотреть не только Минские соглашения, но и Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в той части, которая относится к торговле.

Документ перестал устраивать украинскую сторону. На святое посягнул заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, торговый представитель страны в ЕС Тарас Качка. По словам чиновника, Киев и Брюссель уже достигли некого потолка в отношениях, и поэтому "надо перейти на новый уровень, на новый этаж, на новое качество отношений".

Качка спрогнозировал, что до конца года украинская делегация еще трижды сможет поднять вопрос о пересмотре соглашения на совместных с европейцами мероприятиях. "Будем говорить о модальности, условиях и календаре обновления соглашения уже этой осенью", - пообещал он. При этом он не сообщил подробности возникших у Украины претензий к соглашению, сказав только, что речь пойдет о "тарифах, таможне и Соглашении о признании эквивалентности технического регулирования".

Нужно напомнить, что претензии Киева к соглашению начались сразу же после его подписания и ратификации в 2014 году. Уже в 2015 году выяснилось, что выделенные местным производителям льготные квоты на экспорт в единую Европу исчерпываются за считаные недели, тогда как украинский рынок оказался беззащитным перед европейским демпингом.

Оказалось также, что кроме сельхозпродукции, чугуна и минерального сырья Украина в Европу ничего больше поставлять не может: товары с высокой степенью переработки занимают считаные проценты в двустороннем торговом балансе и в принципе не интересуют европейских покупателей.