Российский клуб УНИКС со второй попытки одержал победу в матче баскетбольного Еврокубка. На своей площадке казанская команда переиграла "Олимпию" из Любляны - 80:67 (12:15, 26:20, 17:25, 25:7).

На старте второго по значимости клубного турнира Европы команда Димитриса Прифтиса проиграла итальянской "Брешии".

Вторая неудача кряду поставила бы перспективы казанцев под серьезные сомнения. И она была вполне реальной, ведь поначалу УНИКС впечатлял разве что стильной формой камуфляжного цвета, но никак не игрой. Весьма средняя по уровню "Олимпия" по ходу третьей четверти вела в счете с разницей в 13 очков. И лишь всплеск в концовке этого отрезка помог сократить отставание до пяти баллов.

Определяющей стала последняя 10-минутка, в которой УНИКС соперника просто смял - 25:7. А героем матча стал Джамар Смит, который принес казанцам 21 очко и сделал 6 передач.