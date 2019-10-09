Новости

Матвиенко: РФ предложит МПС меры защиты парламентариев от санкций 20:08
Новые льготы ожидают пассажиров Союзного государства на железной дороге 20:00
Студентов российских вузов приглашают в "магистры русского языка" 19:30
Опубликовано видео запуска ракет "Калибр" из-под воды в Черном море 19:18
Путин призвал губернаторов чутко относиться к людям 19:13
Александр Масляков прокомментировал обвинение в поборах на КВН 19:00
"Ходячие мертвецы" снова побили личный антирекорд по рейтингам 18:45
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища 18:42
Депутаты РФ не прекратят общение с США 18:38
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке 18:25
На Урале чиновника Минобороны РФ осудили за взятки на 27 млн рублей 18:22
В Росгвардии подтвердили факт нападения на сотрудников у Счетной палаты 18:20
Петербургу предрекли увеличение осадков в ближайшие 50 лет в два раза 18:15
В Петербурге пьяный пенсионер сбил велосипедиста и попытался скрыться 18:04
Кроссовер Mercedes-Maybach не постеснялся папарацци 18:03
В ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом плана-графика по отводу сил 18:01
Администрация курдских районов Сирии надеется на помощь Москвы в переговорах 17:56
Полиция Тольятти проверит видео с блогером, напоившим мужчину до смерти 17:53
Опубликовано первое видео наступления турецкой армии в северной Сирии 17:50
Бывший замглавы Элисты предстанет перед судом за взятку 17:50
В Казани мужчина бросил годовалую дочь на обочине 17:45
На БелАЭС готовятся к физическому пуску первого реактора 17:40
В Петербурге решили открыть подвалы для бездомных кошек 17:35
Вышел трейлер сериала "Рассвет" - "молодежного "Безумного Макса" 17:30
Эрмитаж застраховал картину Карпаччо на 50 миллионов евро 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
09.10.2019 19:33
Рубрика: Общество

Душа команды

Не стало Евгения Манаенкова
Журналисты пишут в газету. Евгений Манаенков, а для нас просто Женя, свой парень, коллега, ее издавал. Во многом благодаря ему "Российская газета" в строго обозначенное время доставлялась в города и веси, в регионы и края.
Генеральный директор издательства "Российской газеты" Евгений Манаенков. Фото: РГ Генеральный директор издательства "Российской газеты" Евгений Манаенков. Фото: РГ
Генеральный директор издательства "Российской газеты" Евгений Манаенков. Фото: РГ

Человек - пунктуальность, знавший свое дело от А до Я, до мельчайших деталей. Видимо, сказалась закалка первого трудового места - ученика регулировщика специальной аппаратуры: тут ведь на авось не получится.

Оттолкнувшись от этой ступеньки, Евгений нашел свое профессиональное призвание в интеллектуальной сфере. Окончив вуз, он стал опытным финансистом и сначала занял пост финансового директора, а затем и генерального директора издательства "Российской газеты". Поле деятельности необъятное: десятки корпунктов, сотни сотрудников, финансовые потоки - экономическая жизнь газеты полна сложностей, с которыми под силу справиться только знающему специалисту. Таким и был Евгений Манаенков.

Мы всегда знали: он человек разностороннего дарования. И в постоянном общении ежедневно чувствовали, что это состоявшаяся личность, что доброта и отзывчивость этого человека имеют большой радиус действия. Требовательный руководитель в рамках должностного регламента. И заботливый, внимательный, любящий людей и понимающий их, он был одинаково последователен и в деловых отношениях, и в неформальной обстановке. Умел развеселить компанию друзей, щедро угостить их разносолами, приготовленными по собственным рецептам. Но главное - круг его интересов касался не только семьи и работы, он сердцем воспринимал заботы Отечества.

Не верится, что Женя ушел из жизни так рано, в 53 года - полный энергии, планов и новых замыслов. Наши глубокие соболезнования жене, детям и родным нашего замечательного товарища.

Команда "Российской газеты"

Общество Утраты "Российская газета"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутаты РФ не прекратят общение с США
Опубликовано первое видео наступления турецкой армии в северной Сирии
В Кремле не исключили возможные новые провокации США
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке
В ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом плана-графика по отводу сил