В Афганистане задержан один из руководителей разведки "Талибана"

Сотрудники спецназа Афганистана задержали во вторник главу разведки радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) по району Вагаз в провинции Газни Муллу Нуруддина.

Вместе с ним за террористическую деятельность был задержан его брат. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя губернатора провинции. Подробности операции не сообщаются.

Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и "Талибана", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Между тем, по данным ООН, в 2018 году в Афганистане жертвами военных действий стали 3,8 тысячи мирных жителей. Большая часть из них - 63% - погибла в результате атак боевиков "Талибана" и ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").