В Австралии спасли пингвина-рекордсмена

Сотрудники Мельбурнского зоопарка выпустили на волю после реабилитации пингвина-путешественника.

В начале июля морскую птицу обнаружили истощенной в районе устья реки Кеннетт. Как подсчитали зоологи, пингвин преодолел 2500 км, приплыв из Новой Зеландии через Тасманово море в Австралию. Что заставило пойти храбреца на этот впечатляющий заплыв, неизвестно. Возможно, пингвин искал себе пищу.



Найденыш относится к роду желтоглазых, или великолепных пингвинов, которые находятся сейчас под угрозой исчезновения



Сообщается, что специалисты зоопарка выпустили морского путешественника обратно в естественную среду обитания на пляже Саммерленд-Бич на острове Филиппа.