В бюджете ООН заканчиваются деньги на зарплаты сотрудникам

Организация Объединенных Наций столкнулась с крупнейшим за последнее десятилетие финансовым кризисом. Об этом официально объявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По данным на конец сентября, ежегодные обязательные взносы задолжали ни много ни мало 64 государства, в первую очередь - Соединенные Штаты, крупнейший плательщик в бюджет организации.

Страны - члены ООН уже получили "тревожные письма" от господина Гутерриша с призывом как можно скорее расплатиться по счетам. "Если это не будет сделано в полном объеме, то к концу ноября секретариат рискует остаться без денег на зарплаты сотрудникам организации и на оплату товаров и услуг подрядчикам", - говорится в заявлении генсека. Пока свои обязательства выполнили 129 стран (в том числе Россия), однако эти средства закрывают 70 процентов потребностей ООН. Ожидается, что уже в этом месяце нехватка наличных средств может составить 600 миллионов долларов, что чревато проблемами с организацией дебатов на Генассамблее и встреч высокого уровня. Так что всем дипломатам и чиновникам рекомендовано срочно урезать число служебных командировок, отказаться от внеурочных мероприятий и по возможности повременить с тратами. По словам Гутерриша, в секретариате уже начали экономить, "но эти меры больше не помогают".

Конкретных должников в своем отчете он дипломатично называть не стал, однако известно, что среди них такие страны, как Бразилия, Аргентина, Израиль, Республика Корея, КНДР, Иран, Венесуэла, Саудовская Аравия и США - государство, на территории которого находится штаб-квартира ООН. По информации из открытых источников, в этом году американское правительство не перечислило в бюджет организации 670 миллионов долларов, еще почти 400 миллионов составляет "неустойка" за прошлые годы. И это не считая отдельной статьи расходов на миротворческие миссии. Задолженность американцев тут достигла почти двух с половиной миллиарда долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не будут спешить с выплатой долгов, поскольку в Вашингтоне считают такие начисления "несправедливыми". Хотя сумма взносов для каждой страны рассчитывается совершенно прозрачно на основании ее ВВП, доходов населения и показателей внутреннего и внешнего долга. В истории ООН уже были прецеденты, когда некоторых неплательщиков, не делавших отчисления в течение двух лет, наказывали лишением права голоса - так было с Венесуэлой, Суданом, Ливией. Но не похоже, чтобы в отношении Соединенных Штатов готовились какие-то меры. Хотя Москва уже поднимала вопрос о том, что США регулярно не выполняют те или иные обязательства в рамках ООН, в том числе "блокируя работу других делегаций в собственных интересах". Речь идет о невыдаче виз российским представителям, которые не смогли принять участие в работе Генассамблеи и двух ее комитетов. В связи с этим глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что в обозримом будущем международное сообщество может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры из Нью-Йорка.

"При всех трудностях, которые переживает сегодня ООН, поддержание этой важнейшей международной организации входит в обязанность всех ее государств-членов. Если международный договор (каким является Устав ООН) предусматривает членство в международной организации, а членство предусматривает взносы в ее бюджет, то эти обязательства надо выполнять. Pacta sunt servanda ("договоры должны выполняться") - это императивный принцип международного права, отклонения от него недопустимы, - напомнил "РГ" доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права МГИМО Александр Вылегжанин. - Другое дело, что в Уставе ООН не прописаны механизмы воздействия на должников. Но это вовсе не оправдывает лазейки, позволяющие им не делать взносы. У государства есть возможность приостановить членство в международной организации, тогда действительно можно приостановить и делать взносы. Но США никогда не приостановят участие в Уставе ООН, поскольку прекрасно понимают, что в этом случае другие страны смогут собраться в ООН без них и принять судьбоносные решения. Например, о переносе штаб-квартиры ООН". По мнению собеседника "РГ", в теории это возможно. "В юридическом плане тут нет никаких препятствий. Но если такое решение принимается международной организацией, то придется делать и новое соглашение о ее штаб-квартире, которое сегодня действует между ООН и правительством США", - отметил Александр Вылегжанин.