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09.10.2019 05:00
Рубрика: Общество

В центр России прорвется новая волна потепления

Текст: Ольга Игнатова
То в холод, то в жар, и обратно. Осенняя погода продолжает испытывать на прочность жителей центральных регионов России.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

На смену пронизывающему холоду, который пришел в центр в минувшее воскресенье, ожидается существенное повышение ночных и дневных температур. Но повышение будет плавным, уточнил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Фото: iStock
На Бурятию обрушатся холод и снег

Рост температуры ожидается в Северо-Западном округе. Хотя в середине недели по ночам еще возможны осадки в виде снега. Ночные температуры: минус 1 - плюс 4 градуса, дневные - плюс 4-9 градусов. А к выходным уже положительные температуры будут и ночью - от 2 до 7 тепла, а днем 5-10 выше нуля. Чуть теплее в Ленинградской области - к выходным здесь ночью 3-8, днем 7-12 тепла. Но погода тоже с дождями, как и в Москве.

Приволжский округ тоже дождется тепла. Дождь со снегом сменится просто дождем. И к выходным температура повысится. На севере Приволжского округа - Нижегородская область, Пермский край, Удмуртия, Чувашия - ночью 1-6 тепла, днем 6-11 градусов. В южной части округа температура по ночам преимущественно составит 3-8 тепла, днем - 10-15 градусов. Это касается Самарской, Саратовской, Волгоградской областей.

На юге европейской территории (Ростовская область, Краснодарский край, Крым) умеренно теплая погода с кратковременными дождями. Преобладающая температура 7-12 ночью и 17-22 градуса днем.

А вот на Урале к выходным, наоборот, похолодает: по ночам будет минус 1 - плюс 4, днем 7-12 градусов. И осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Фото: istock
Тепло вернется в Москву к выходным

На юго-западе Сибири - в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай - погода будет ровной, без изменений, но с осадками. Ночью минус 4 - плюс 1, днем 8-13 тепла. В Иркутской области совсем холодно: ночью минус 8-13 градусов. Днем максимум плюс 3 градуса. Местами небольшой снег.

Холодные ночи ожидают жителей Чукотки - температура будет опускаться до минус 5-10 градусов. Днем не выше плюс 1 тепла. Местами пройдет снег.

Резкое понижение температуры ожидается в Приморье. Если в начале недели здесь стояла теплая погода с температурой 17-22 градусов, то к выходным возможно понижение почти на десять градусов. Ночью 0- минус 5, днем 6-11 тепла.

Из опасных и неблагоприятных явлений в среду сильные осадки в виде снега и ветра ожидаются в Архангельской области. В Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии сильные дожди с грозами. Сильный снегопад в среду накроет Иркутскую область и юго-восток Якутии. А на Сахалин и Курильские острова обрушатся сильные дожди.

Также ненастная погода с 9 по 11 октября ожидается в Хабаровском крае: здесь сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. И 10-11 октября в Магаданской области сильный мокрый снег и ветер.

Какая погода будет в Москве

В следующий понедельник, 14 октября, по предварительным расчетам Гидрометцентра, температура в Москве днем может повыситься до плюс 16-17 градусов.

А днем в среду, 9 октября, в столичном регионе облачно, небольшой, местами умеренный дождь, температура в столице 6-8, по области 4-9 тепла, ветер юго-западный и южный.

Фото: iStock
Температура воздуха в Сибири побила рекорды

В четверг, 10 октября, облачно, ночью небольшой дождь, уже теплее. В Москве плюс 3-5, по области 1- 6 градусов. Днем пойдет дождь, а температура в Москве ожидается в районе 9-11 градусов, по области - 7-12 тепла. Ветер также будет дуть с юга.

11 октября, в пятницу, ночью дождь, в Москве 7-9, по области 4-9 тепла. Днем небольшой дождь, температура в Москве 9-11, по области - 7-12 градусов со знаком плюс. Ветер южный, с переходом на западный.

12 октября, в субботу, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ночью 2-7 тепла, днем 8-13 градусов. Ветер юго-западный. В воскресенье тоже облачно, небольшой дождь, ночью 5-10, днем 9-14 тепла, ветер западный.

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