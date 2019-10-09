В ГД внесен законопроект об обжаловании штрафов через портал госуслуг

Депутаты предложили упростить процедуру обжалования административных правонарушений, установленных при помощи технических средств фото и видеофиксации. Предлагается разрешить подавать жалобы через портал госуслуг.

Соответствующий законопроект внесен в среду в Государственную Думу.

"Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении, в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средствами фото- и киносъемки, может быть подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При этом направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Автор инициативы напоминает, что самые распространенные сегодня правонарушения и штрафы за них, выписанные на основании данных фото- и видеофиксации, - это нарушения Правил дорожного движения, а также всевозможных норм, связанных с собственностью на землю и строения. Но порой штрафы приходят необоснованно и людям не всегда понятно и удобно их оспаривать. А такая возможность должна быть. Упрощенный же порядок обжалования постановлений по делу об административном правонарушении позволит сократить материальные и временные издержки лиц, чьи права были нарушены в результате вынесения постановления по делу об административном правонарушении на основании ошибочных данных, полученных от фиксирующих технических средств, считают в Госдуме.